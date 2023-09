Un homme de Joliet condamné à la prison pour un accident qui a blessé un soldat de la police de l’État de l’Illinois – Shaw Local

Un homme de Joliet purgera 50 % d’une peine de 15 mois de prison après avoir plaidé coupable d’avoir violé la loi Scott dans un accident en 2021 qui a grièvement blessé le policier de l’État de l’Illinois, Brian Frank.

Mardi, la juge du comté de Will, Amy Bertani-Tomczak, a prononcé la peine de prison contre Angel Casillas, 23 ans, après avoir plaidé coupable le 4 août pour violation de la loi Scott. La loi oblige les automobilistes qui s’approchent de véhicules d’urgence autorisés à l’arrêt – tels que les véhicules des forces de police – à procéder « avec la prudence requise » et soit à changer de voie, soit à réduire leur vitesse.

Casillas s’était écrasé à l’arrière du véhicule de l’équipe de Frank le 15 février 2021, sur l’Interstate 55, près de la route 30. À l’époque, Frank avait arrêté son véhicule pour fournir de l’aide dans un autre accident.

L’accident a laissé Frank hospitalisé pendant une longue période alors qu’il subissait des opérations au cerveau, une pneumonie et d’autres complications. En mai dernier, il a été transféré dans une maison modifiée pour répondre à ses besoins médicaux, mais il est revenu à l’hôpital quelques jours plus tard avec une pneumonie.

Les soldats de la police de l’État de l’Illinois saluent le soldat Brian Frank en mai alors qu’il quitte l’hôpital de réadaptation Northwestern Medicine Marianjoy à Wheaton pour son domicile de Lemont. (Brian Colline)

Bertani-Tomczak a déclaré que les preuves qui lui ont été présentées dans cette affaire démontraient que Casillas aurait pu éviter en toute sécurité le véhicule de l’équipe de Frank. Le juge a déclaré que les preuves montrent également que Casillas avait été distrait pendant une période de temps significative avant l’accident.

« J’ai longuement réfléchi à la peine appropriée dans cette affaire », a déclaré Bertani-Tomczak.

Bertani-Tomczak a déclaré à Casillas que ses actions avaient changé pour toujours la vie de Frank, ainsi que celle de sa famille, de ses amis et de ses collègues. Elle a déclaré que les forces de l’ordre ont le droit d’exercer leurs fonctions en toute sécurité.

Bertani-Tomczak a déclaré qu’une peine de probation dévaloriserait la gravité du délit de Casillas et ne servirait pas les objectifs de la justice. Elle a condamné Casillas à 15 mois – ou un an et trois mois – de prison. Casillas recevra un crédit au jour le jour pour cette peine, ce qui signifie qu’il purgera environ la moitié de cette peine.

La salle d’audience était remplie mardi de soldats de la police de l’État de l’Illinois, qui étaient là pour soutenir Frank. De nombreux soldats qui n’ont pas réussi à trouver une place dans la tribune étaient soit debout, soit assis dans la tribune des jurés. L’épouse de Frank, Lauren Frank, était également présente.

