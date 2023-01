Un homme de Joliet arrêté après une enquête sur une fusillade tôt le matin – Shaw Local

Un homme de 23 ans a été arrêté après qu’un véhicule, situé à son domicile, a été lié par la police à une fusillade jeudi qui a laissé deux autres véhicules inoccupés endommagés par des coups de feu.

Vers 8 heures du matin jeudi, Dangelo Gutierrez, 23 ans, de Joliet, a été incarcéré à la prison du comté de Will pour cause probable de décharge imprudente d’une arme à feu, utilisation illégale aggravée d’une arme, possession illégale de munitions, conduite imprudente, possession de marijuana par un conducteur et autres frais.

Les dossiers judiciaires en ligne ne montrent pas encore que Gutierrez a été officiellement inculpé.

On ne sait pas encore si Gutierrez est accusé d’avoir tiré avec une arme à feu lors de l’incident, mais il a été arrêté pour la cause probable de cette infraction.

Des agents ont arrêté Guiterrez après avoir enquêté sur une fusillade qui a été signalée jeudi à 3 h 42.

À ce moment-là, des agents ont répondu à une résidence du bloc 600 de la rue Clement pour un rapport de coups de feu, selon le sergent de police de Joliet. Dwayne anglais.

Les agents ont vu une Dodge Charger rouler vers le sud sur la rue Centre depuis Plainfield Road à une vitesse élevée, sans feux allumés dans l’obscurité tôt le matin.

Les agents ont tenté de rattraper le véhicule mais n’ont pas réussi, a déclaré English.

Les agents ont fouillé le pâté de maisons 600 de la rue Clement et ont trouvé de nombreuses douilles usagées près de l’arrière de la résidence.

English a déclaré que les agents avaient déterminé que deux véhicules inoccupés – une Cadillac CTS et une Chevrolet Impala – avaient été touchés par des coups de feu.

Aucun blessé n’a été signalé.

Les informations recueillies sur les lieux ont amené les agents à déterminer que la Dodge Charger vue plus tôt par les agents était un véhicule suspect.

Peu de temps après, les agents ont trouvé un véhicule inoccupé garé près de l’avenue Wheeler et de la rue Croghan, a déclaré English. Les agents ont vu une arme de poing bien en vue à l’intérieur du véhicule, a-t-il déclaré.

Les agents ont contacté Gutierrez à sa résidence de l’avenue Wheeler et il a indiqué que l’arme était la sienne, a déclaré English.

“Pendant que les agents parlaient à Gutierrez, il a laissé tomber de la cocaïne présumée de sa poche”, a déclaré English.

Après l’arrestation de Gutierrez, les agents ont fouillé la Dodge Charger, ont trouvé une arme de poing chargée de 9 mm et de la marijuana présumée, a déclaré English. Plus de marijuana suspecte a été trouvée dans la possession personnelle de Gutierrez, a-t-il dit.