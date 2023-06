Un homme de Joliet accusé du meurtre de 2020 – Shaw Local

Un homme de 20 ans a été accusé du meurtre au premier degré en 2020 d’un autre homme qui avait été retrouvé avec une blessure par balle à la tête sur South Raynor Avenue à Joliet.

Vers 17 h 15 jeudi, Christopher Garcia, 20 ans, de Joliet, a été incarcéré dans la prison du comté de Will pour meurtre au premier degré de Tre Stanley, 28 ans, de Joliet. La caution de Garcia a été fixée à 2,5 millions de dollars.

Stanley avait été retrouvé par des agents le 27 septembre 2020 dans le pâté de maisons 400 de South Raynor Avenue avec une blessure par balle à la tête alors qu’il était assis sur le siège du conducteur du véhicule, selon le département de police de Joliet.

Stanley a d’abord été envoyé au centre médical Ascension Saint Joseph à Joliet dans un état critique avant d’être transporté par avion au centre médical de l’université Loyola, où il a été déclaré mort le 3 octobre 2020.

Garcia a été identifié par les détectives comme le suspect de la fusillade.

Dans un communiqué, le chef de la police de Joliet, Bill Evans, a exprimé ses condoléances à la famille et aux amis de Stanley.

« Les efforts inlassables, l’enquête méticuleuse et la collaboration de notre équipe ont porté leurs fruits, en espérant que la famille de la victime soit fermée et que l’agresseur soit tenu responsable de ses actes », a déclaré Evans.

Evans a déclaré que la mansarde de Garcia est « un autre rappel du professionnalisme et de l’expertise de nos membres, et cela renforce notre engagement à servir et à protéger notre communauté ».

Evans a également remercié le groupe de travail régional sur les fugitifs des Grands Lacs des maréchaux américains pour son aide dans cette affaire. Les membres du groupe de travail ont arrêté Garcia jeudi dans une résidence du bloc 600 de Vine Street.