Un homme de Joliet accusé de tentative de meurtre sur un homme lors d’une fusillade d’Halloween est libéré de prison – Shaw Local

Un homme a été libéré de prison après que sa caution de 3 millions de dollars ait été réduite dans une affaire où il est accusé d’avoir tenté d’assassiner un autre homme qui a fui une fête d’Halloween organisée l’année dernière dans une résidence du canton de Joliet où une fusillade de masse a eu lieu.

Le 16 novembre, David Grijalva, 21 ans, de Joliet a été libéré de la prison du comté de Will après avoir versé 10 % de sa nouvelle caution de 200 000 $.

Cette caution a été fixée par la juge Carmen Goodman à la demande de l’avocat de Grijalva, Chuck Bretz, qui a déposé une requête faisant valoir que la caution de 3 millions de dollars de son client était excessive en vertu de la Constitution américaine et en violation de la loi de l’Illinois.

Bretz a recommandé une caution de 200 000 $, ainsi que la détention à domicile et la surveillance électronique de Grijalva.

Le 19 novembre 2021, Grijalva a été emprisonné pour tentative de meurtre au premier degré, voies de fait graves, décharge aggravée d’une arme à feu et utilisation illégale aggravée d’une arme.

Le cas de Grijalva est prévu pour un procès devant jury le 15 mai.

Grijalva était l’un des nombreux hommes arrêtés à la suite d’une enquête menée par le bureau du shérif du comté de Will en lien avec une fusillade de masse lors d’une fête d’Halloween, à laquelle ont assisté environ 200 personnes le 31 octobre 2021, dans une résidence au 1018 E. Jackson St. dans le canton de Joliet.

L’homme que Grijalva a été accusé d’avoir tiré cette nuit-là avait fui la fête et se trouvait à une certaine distance de la maison au 1018 E. Jackson St. où elle était détenue, a déclaré une source policière au moment de l’arrestation de Grijalva.

La fusillade présumée de Grijalva est distincte de l’autre fusillade qui a coûté la vie à Holly Mathews, Jonathan Ceballos, tous deux âgés de 22 ans, et finalement Sergio Hernandez, 20 ans, qui était la cible initiale.

Hernandez est décédé en octobre dernier après avoir été blessé lors de la fusillade qui l’a laissé paralysé.

Joskar Ramos, 19 ans, et ses frères Jeremy Lopez, 20 ans, et Thomas Lopez, 21 ans, ont été accusés du meurtre au premier degré de Holly Mathews et Jonathan Ceballos, tous deux âgés de 22 ans, et pourraient faire face à des accusations de meurtre au premier degré pour la mort de Hernandez. .

Aucune de leurs affaires n’a fait l’objet d’un procès. Les trois hommes restent en prison.

La fusillade du 31 octobre 2021 qui a impliqué des membres des gangs de rue rivaux Vice Lords et Latin Kings, qui n’étaient pas invités à la fête, a déclaré le chef adjoint du shérif du comté de Will, Dan Jungles.

Ramos et les frères Lopez sont membres de Vice Lords et Grijalva est un associé connu du gang, selon le bureau du shérif. Hernandez était membre des Latin Kings, a déclaré Jungles.

Les Latin Kings et Vice Lords sont deux des quatre principaux gangs connus pour opérer à Joliet depuis les années 1980.