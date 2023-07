Un homme de Joliet accusé d’avoir volé 18 477 $ du programme de protection des chèques de paie – Shaw Local

Un homme de Joliet avec une affaire de crime ouverte a été accusé d’avoir obtenu frauduleusement un prêt de 18 477 $ qui a été fourni par le programme de protection des chèques de paie en 2020.

Mercredi, Ariel Roberson, 32 ans, a été accusé de vol, de fraude sur les prêts, de fraude électronique et de fraude aux prestations de l’État dans une affaire qui a fait l’objet d’une enquête par le département de police de Crest Hill.

La juge Chrystel Gavlin a signé mardi un mandat d’arrêt contre Roberson assorti d’une caution de 200 000 $. Roberson n’avait pas encore été emmené à la prison du comté de Will pour ces accusations vendredi.

De nombreux autres organismes d’application de la loi du comté de Will ont enquêté sur des dizaines de cas impliquant des allégations de fraude de prêt du programme de protection des chèques de paie.

Le programme PPP a accordé des prêts aux entreprises en difficulté pour les aider à faire leur paie pendant la pandémie de COVID-19. Mais les fonctionnaires fédéraux ont déterminé plus tard que le programme avait une mauvaise surveillance lorsqu’il s’agissait de prévenir et de détecter la fraude.

Une plainte pénale déposée mercredi alléguait que Roberson avait obtenu un prêt PPP de 18 477 $ le 31 juillet 2020, en affirmant à tort que son «entreprise à propriétaire unique» avait une masse salariale mensuelle moyenne de 7 391 $.

Roberson n’était pas non plus censé recevoir ce prêt car il a été accusé dans une affaire de 2019 dans le comté de Will des infractions d’être un criminel d’habitude armé, d’utilisation illégale d’une arme par un criminel et de possession illégale de marijuana avec intention de livrer, selon le plainte pénale.

L’affaire de 2019 contre Roberson est toujours pendante devant le tribunal.

Roberson a en outre été accusé d’avoir obtenu frauduleusement 2 490 $ en allocations de chômage en 2021 alors qu’il était détenu à la prison du comté de Cook.

Bien que les archives judiciaires du comté de Will indiquent que Roberson était dans le Comté de Cook prison en octobre et novembre 2021, il n’y a apparemment aucune trace de sa présence à la prison cette année-là, a déclaré Shereen Mohammad, spécialiste des communications pour le bureau du shérif du comté de Cook.