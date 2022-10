Un homme de Joliet accusé d’avoir poignardé mortellement un homme au bar: flics – Shaw Local

Un homme a été arrêté mercredi sur une accusation de meurtre au premier degré dans le coup de couteau mortel d’un homme lundi dans un bar de Joliet.

Jose Aguilar-Moreno, 30 ans, de Joliet, a été identifié par des détectives de police comme l’homme qui aurait poignardé Jorge Chiguil-Toto, 40 ans, de Joliet au Spanish American Club, 413 Meeker Avenue, selon le sergent de police de Joliet. Dwayne anglais.

Aguilar-Moreno a été arrêté après avoir été localisé à sa résidence dans le bloc 500 de la rue Francis à Joliet, a déclaré English.

Aguilar-Moreno est également soupçonné d’avoir poignardé un autre homme de 40 ans au bar et d’avoir frappé un homme de 50 ans au visage, a déclaré English. L’homme de 40 ans est dans un état stable, tandis que l’homme de 50 ans a refusé les soins.

English a fourni une déclaration du chef de la police de Joliet, William Evans, au sujet de l’arrestation d’Aguilar-Moreno.

« Nos pensées vont à la famille et aux amis de M. Chiguil-Toto ainsi qu’aux autres blessés dans cet acte de violence insensé. Nos détectives et officiers ont travaillé sans relâche sur cette affaire et je ne pourrais pas être plus fier des membres du département de police de Joliet », a déclaré le communiqué d’Evans.

Chiguil-Toto et une victime poignardée de 40 ans ont été emmenés à l’hôpital Silver Cross de New Lenox. Chiguil-Toto a été déclaré mort à l’hôpital.