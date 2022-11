Un homme de Joliet accusé d’avoir poignardé le 10 octobre – Shaw Local

Un mandat a été émis pour l’arrestation d’un homme accusé d’avoir poignardé un autre homme le 10 octobre à Joliet.

L’enquête sur l’incident du 10 octobre au couteau dans le pâté de maisons 1000 de Summit Street à Joliet a conduit à quatre accusations de voies de fait graves contre Giovanni Gualteros-Rojas, 34 ans, de Joliet. Gualteros-Rojas n’a pas encore été arrêté.

Le 3 novembre, le juge du comté de Will, Donald DeWilkins, a signé un mandat d’arrêt contre Gualteros-Rojas. Le mandat porte une caution de 100 000 $.

Vers 3 heures du matin le 10 octobre, des agents ont répondu à une résidence de Summit Street pour un rapport d’agression au couteau, le sergent de police de Joliet. Dwayne anglais.

Les agents ont déterminé qu’un homme de 44 ans avait été poignardé dans le haut du dos et la jambe, a déclaré English.

“Une enquête plus approfondie a déterminé que la victime s’était disputée avec un suspect masculin inconnu”, a déclaré English.

Alors que l’homme de 44 ans quittait la résidence et se dirigeait vers son véhicule, le suspect s’est approché et l’a poignardé, a déclaré English. La victime a pu prendre la fuite et composer le 911.

La victime a ensuite été emmenée par des ambulanciers paramédicaux au centre médical Ascension Saint Joseph à Joliet pour le traitement de blessures par arme blanche, qui n’étaient pas considérées comme mettant sa vie en danger.

À la suite d’une enquête, les détectives ont identifié Gualteros-Rojas comme le suspect qui a poignardé l’homme de 44 ans, a déclaré English.