Un homme de Jharkhand intervient pour les patients Covid isolés à domicile, leur fournit des rations et des médicaments

La pandémie de coronavirus a connu un nombre sans précédent et incalculable d’incidents réconfortants au cours desquels de bons samaritains sont sortis pour essayer d’aider ceux qui subissent les effets du virus. Parmi eux se trouve également cet homme de 38 ans qui a livré des rations et des médicaments à ceux qui ont été testés positifs et sont en quarantaine à domicile.

Santosh Kumar Panda de Jharkhand a travaillé dur pour fournir des articles, des rations et des médicaments quotidiens à ceux qui ont été testés positifs et qui sont isolés à domicile. Panda est généralement sur son vélo, fait des promenades à travers la ville et va partout où vient l’appel à l’aide et il s’assied sans rien payer de plus. Un habitant de Kiriburu, Panda aurait déclaré qu’il recevait au moins 10 appels téléphoniques ou plus lui demandant de livrer des rations et des médicaments et qu’il essayait d’en faire autant qu’il le pouvait. Il livre au moins 5 ou 6 endroits par jour. Mais avec des cas croissants d’infections partout, Panda dit qu’il suit toutes les précautions nécessaires avant de sortir.

Il enfile un kit EPI pour se protéger contre tout contact direct avec quelqu’un d’autre et sa femme s’assure que les articles qu’il utilise sont lavés et désinfectés quotidiennement.

Panda dit qu’il prend les commandes sur WhatsApp et insiste pour que les gens envoient le paiement via un support numérique. Il ajoute également que beaucoup sont également venus récemment pour l’aider en faisant équipe avec lui pour aider à livrer les médicaments et les rations à ceux qui en ont besoin.

Panda n’est pas la seule bonne âme à aider les autres dans le besoin. La crise de Covi-19 a vu une rafale d’histoires aussi réconfortantes de personnes se levant à l’occasion pour aider les autres. Un duo de soeurs à Patna a également récemment lancé une initiative pour aider les patients infectés par Covid qui sont en quarantaine à domicile. Anupama Singh, 32 ans, et sa mère Kundan Devi cuisinent chez eux à Rajendranagar à Patna et la sœur de l’ancien, Neelima Singh, 26 ans, livre les paquets de nourriture

Il y a eu une poignée d’exemples similaires dans des villes comme Bengaluru aussi, où ceux-ci travaillent de manière indépendante et en groupe et se sont mis en quatre pour aider les étrangers. Beaucoup ont commencé par aider leurs amis et leur famille, mais ont ensuite réalisé l’ampleur des besoins. À une époque où tout le monde a peur de sortir de chez eux, ces Samaritains travaillent sans relâche avec le sourire aux lèvres.

