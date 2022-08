Un homme de Jabalpur porte un bébé dans une main et monte en pousse-pousse avec l’autre : la vidéo déchirante est virale

Élever une famille n’est pas facile. Cela peut devenir encore plus difficile si vous êtes le seul soutien de famille. Similaire est l’histoire d’un tireur de pousse-pousse à vélo à Jabalpur dans le Madhya Pradesh. Une vidéo de Rajesh devient virale et on peut le voir portant son fils en bas âge dans une main tout en conduisant un pousse-pousse à vélo dans les rues de la ville. Rajesh est originaire du Bihar.

Il a déménagé à Jabalpur afin de trouver un emploi afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Il porte généralement son enfant d’une main et tient la poignée du pousse-pousse de l’autre. Même si l’enfant dort entre les deux, le père travaille dur pour subvenir à ses besoins. Regardez par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir près de 22 000 vues. “Gérons pour lui une campagne de financement participatif, au moins pour lui gérer un e-rickshaw”, a suggéré un utilisateur de Twitter. Tweeple peut être vu en train de reyweeter la vidéo avec ses propres sous-titres. Voici quelques-uns:

Anurag SirLevez des fonds pour sa fille https://t.co/4wiUNV230C — Atul D Malave (@AtulMalave) 25 août 2022

Oh mon Dieu. https://t.co/nA5SOSgryi — Ravi Mohan (@AAREMM77) 25 août 2022

Vraiment désolé pour la condition pathétique de nos pauvres gens. Qui a pris cette vidéo, pourquoi vous n’avez pas pu étendre le support et la capturer pour les likes https://t.co/LDFk6KD7xj — anuradha nair (@annnair) 25 août 2022

Jusqu’à ce que nous ne fassions pas quelque chose de mieux pour améliorer la vie de notre société de bas en haut .. tout est sans valeur et aucune signification de cette croissance .. l’égalité des chances et la croissance sont la clé… https://t.co/7ttlXvvycj — Madhukar Singh (Kumar) (@madhukar_singh) 25 août 2022

La pauvreté. La grande image. Rouler dans le piège de la pauvreté. https://t.co/jtSOmusShx – jadav kakoti (@kakoti2011jadav) 25 août 2022

Que pensez-vous de l’histoire touchante de Rajesh ?

