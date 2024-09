Un homme de Huntsville ne peut pas travailler après avoir contracté le virus du Nil occidental

Un homme de la région de Huntsville est le premier cas humain confirmé du virus du Nil occidental à Muskoka cette année.

Chris Bennett, un menuisier indépendant de Huntsville, a récemment été hospitalisé pour des symptômes dont on a déterminé plus tard qu’ils étaient causés par la maladie. Bennett récupère actuellement à la maison et est incapable de travailler. Sa famille et ses amis collectent des fonds pour l’aider à couvrir ses dépenses jusqu’à ce qu’il puisse reprendre le travail.

L’unité de santé indique que même si de nombreuses personnes infectées ne présentent pas de symptômes, le virus du Nil occidental peut provoquer une maladie grave, notamment de la fièvre et des problèmes neurologiques.

Pour faire un don, veuillez suivre le lien : gofund.me/18072f29