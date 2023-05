Un homme de Hong Kong condamné à près de 6 ans de prison pour un complot présumé visant à faire exploser des bâtiments judiciaires

HONG KONG (AP) – Un homme de Hong Kong a été condamné jeudi à près de six ans de prison pour son implication présumée dans un complot déjoué par des lycéens visant à bombarder des bâtiments du tribunal à la suite des manifestations antigouvernementales de 2019. Trois autres accusés de moins de 21 ans ont été condamnés à la réhabilitation, tandis que la condamnation de deux autres a été reportée.

Les procureurs ont déclaré qu’Alexander Au, 21 ans, et les cinq autres prévoyaient de fabriquer des explosifs et de cibler des bâtiments judiciaires. Ils ont déclaré que le complot avait été déjoué grâce à une enquête policière, qu’aucune bombe n’avait été fabriquée et qu’il n’y avait eu aucune victime.

Bien que les six ne soient pas parmi les militants les plus en vue du mouvement démocratique réprimé de Hong Kong, leur cas a attiré l’attention car ils étaient tous étudiants lorsque les poursuites ont commencé en 2021 et ils ont été accusés de complot en vue de mener des activités terroristes en vertu de la loi sur la sécurité nationale.

Plus tôt ce mois-ci, Au et quatre accusés âgés de 17 à 20 ans ont plaidé coupables de complot en vue de provoquer des explosions susceptibles de mettre en danger la vie et les biens, une alternative à l’accusation de terrorisme qui relève d’une loi distincte. Le dernier accusé, Ho Yu-wang, 19 ans, a plaidé coupable à l’accusation de terrorisme.

Ho a été décrit comme l’un des cerveaux de l’intrigue. Le juge Alex Lee a déclaré lors de la condamnation de jeudi que le complot aurait aggravé la situation sociale à Hong Kong s’il s’était concrétisé et aurait pu faire des victimes.

Lee a condamné Au à cinq ans et huit mois, affirmant qu’il était plus coupable depuis qu’il était impliqué dans la location d’une chambre dans une maison d’hôtes pour fabriquer des explosifs et inspecter des bâtiments ciblés avec Ho.

Les trois accusés qui avaient moins de 21 ans et avaient des rôles relativement mineurs seront envoyés dans des centres de formation axés sur la réadaptation, a déclaré Lee. Ils pourraient être détenus jusqu’à trois ans, mais la durée de leur séjour dépendra de l’évaluation de leur conduite par les autorités.

L’audience de détermination de la peine de Ho et de l’autre accusé a été reportée à septembre.

Alors que Lee prononçait les pénalités, deux des accusés secouaient légèrement la tête.

La police a déclaré avoir fait une descente dans la chambre d’hôtes en 2021 et saisi du matériel censé être utilisé pour fabriquer des explosifs. Ils ont également allégué que Ho avait écrit des notes disant que son objectif était de déstabiliser Hong Kong, de promouvoir des conflits entre le gouvernement central et d’autres et de constituer un groupe de résistance.

La loi sur la sécurité nationale que Pékin a imposée à la ville après les manifestations criminalise les actes de succession, de subversion, de terrorisme et de collusion avec des forces étrangères. Cela a conduit à l’arrestation de nombreux militants éminents, dont l’éditeur militant Jimmy Lai et l’ancien leader étudiant Joshua Wong.