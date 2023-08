Un homme de Harvard plaide non coupable de tentative de meurtre pour avoir tiré près de Woodstock Square – Shaw Local

Un homme de Harvard a plaidé non coupable jeudi d’accusations alléguant que, alors qu’il était hors de la prison du comté pour une affaire liée à une arme et à la drogue, il avait tenté de tuer deux hommes en leur tirant dessus près de l’historique Woodstock Square .

Erick Gomez-Rubi, 23 ans, a été inculpé de deux chefs de tentative de meurtre au premier degré, de crimes de classe X, ainsi que de deux chefs de décharge aggravée d’une arme à feu, d’un chef de décharge imprudente d’une arme à feu et de 10 chefs d’utilisation illégale aggravée. d’une arme, selon l’acte d’accusation déposé au palais de justice du comté de McHenry.

Il était détenu dans la prison du comté de McHenry avec une caution de 1 million de dollars. Il doit verser 100 000 $ pour être libéré.

La plainte pénale initiale déposée en juillet n’incluait pas les accusations de tentative de meurtre.

« L’acte d’accusation contient désormais des infractions avec des états mentaux présumés qui n’ont jamais fait partie des plaintes initiales », a déclaré jeudi Brian Stevens, l’avocat de Gomez-Rubi. «Je suis intéressé de voir quelles preuves supposées ont été présentées au Grand Jury pour renvoyer un projet de loi aussi surchargé. Erick est innocent de toutes ces accusations.

Une déclaration envoyée par courrier électronique par le bureau du procureur de l’État jeudi a déclaré que les procureurs « estimaient que les accusations supplémentaires étaient appropriées et les ont portées devant le grand jury ».

S’il est reconnu coupable des crimes les plus graves de classe X, Gomez-Rubi risque jusqu’à 60 ans de prison.

Les autorités disent que vers 22 h 45 le 29 juin, la police a été appelée au pâté de maisons 200 de North Benton Street en réponse à une «altercation entre deux individus impliquant une arme à feu», selon un communiqué de presse du département de police de Woodstock à moment de son arrestation.

Une altercation verbale s’était intensifiée au point que Gomez-Rubi aurait pointé une arme de poing sur une autre personne, a indiqué la police.

Selon la plainte pénale, il « a déchargé une arme à feu vers [a woman] et d’autres passants, les mettant en danger de lésions corporelles graves » alors qu’ils se trouvaient sur la route près de la place.

Selon l’acte d’accusation, sur lequel il a plaidé non coupable, il aurait « sciemment et personnellement déchargé une arme à feu » sur deux hommes.

La police a déclaré qu’il avait ensuite couru vers une voiture garée et s’était rendu à l’intersection des rues North Benton et East Judd, où il s’était réengagé avec la même personne et avait tiré un seul coup de feu avec l’arme de poing.

Personne n’a été blessé lors de l’incident, a indiqué la police.

Gomez-Rubi a ensuite été arrêté à son domicile de Harvard après une impasse de six heures, ont déclaré les procureurs lors d’une audience sur la caution le mois dernier où ils ont demandé que sa caution soit augmentée.

La nuit de l’incident présumé de Woodstock Square, Gomez-Rubi était sorti de prison sous caution pour une affaire distincte inculpée deux jours auparavant.

Gomez-Rubi a été arrêté le 27 juin à Woodstock. aux documents judiciaires.

Il est accusé d’avoir pointé une arme de poing sur une femme dans le pâté de maisons 500 de Central Parkway à Woodstock et d’avoir dit: «Je vais te tuer, [expletive]», selon la plainte pénale déposée dans cet incident.