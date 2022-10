Un homme de Hamilton Taser après une saisie signalée fait face à des accusations alors que la police dit qu’il a agressé un officier

Une femme de Hamilton dit qu’elle est “dégoûtée” que les policiers de Hamilton aient utilisé un Taser sur son partenaire peu de temps après qu’il ait subi une crise, puis l’ont accusé de trois chefs d’agression, affirmant qu’il avait commotionné un officier lors de l’incident.

Chantelle Chevrier a publié sur les réseaux sociaux ce qu’elle a dit s’être passé au cours du week-end et a confirmé à CBC Hamilton que les messages étaient les siens. Elle a dit qu’elle et son partenaire, Marcus Charles, ne parleraient plus avant d’avoir trouvé un avocat.

“Marcus hurlait de douleur, la vidéo va vous donner la chair de poule sur tout le corps”, a-t-elle écrit sur une page GoFundMe indiquant que Charles “aura besoin d’une aide juridique”.

“Personne ne devrait jamais être traité comme ça.”

Chevrier a déclaré que Charles, qui souffre d’épilepsie, a eu une crise alors qu’il travaillait chez Canadian Tire dimanche après-midi. Le type de crise qu’il a eu n’est pas clair.

Elle a dit que le personnel avait appelé les ambulanciers paramédicaux pour l’aider.

Avertissement : Les vidéos peuvent choquer certains spectateurs :

Le porte-parole de la police de Hamilton, Jackie Penman, a déclaré à CBC Hamilton que la police avait reçu un appel des ambulanciers paramédicaux à cause d’un « patient combatif ».

“À leur arrivée, les agents ont été confrontés à un comportement de plus en plus violent, notamment l’agression physique de deux agents”, a déclaré Penman dans une déclaration écrite, ajoutant que Charles avait également agressé un ambulancier.

“Nous comprenons que l’état de santé de l’individu ait pu affecter les événements au fur et à mesure qu’ils se déroulaient.”

La publication Facebook de Chevrier indique que des officiers ont sorti leurs armes sur Charles et ont utilisé un Taser.

“Marcus n’était même pas cohérent”, a-t-elle déclaré.

« Quelques instants après avoir été Tased, plusieurs officiers malmènent Marcus au sol où ils se sont ensuite assis sur sa poitrine et son cou », a-t-elle écrit.

Selon la police, l’incident a duré 48 minutes

Chevrier a partagé deux vidéos, apparemment de l’incident, sur sa page Facebook.

Une vidéo de sept secondes semble montrer que Charles est choqué alors qu’il est allongé sur le sol. Il semble atteindre la jambe d’un officier avant que l’officier ne l’attrape.

Une autre vidéo, qui dure près de 90 secondes, semble montrer Charles au sol en train de crier alors que des officiers et des ambulanciers l’entourent.

Une personne hors caméra, enregistrant apparemment la vidéo, a déclaré qu’un officier avait utilisé le Taser après que Charles se soit levé et ait respiré au lieu de suivre les ordres des officiers de s’asseoir.

Penman a déclaré que la police n’avait jamais sorti ses armes à feu, mais avait utilisé un Taser “pour la sécurité de l’individu, des officiers et des ambulanciers” et pour contrôler la situation. L’interaction entière, a-t-elle dit, a duré près de 48 minutes.

“La police de Hamilton a obtenu une vidéo qui montre l’intégralité de l’incident et les actions des agents étaient appropriées à la situation à laquelle ils étaient confrontés”, a-t-elle écrit.

Selon Penman, Charles a agressé un ambulancier et deux policiers, dont l’un a eu une commotion cérébrale. En conséquence, trois accusations de voies de fait ont été portées contre lui, a-t-elle déclaré.

Chevrier a écrit sur Facebook que Charles n’avait agressé personne et a déclaré que ce qui lui était arrivé ne devrait “jamais arriver à personne”.

“Surtout ceux qui sont en détresse médicale appelant à l’aide les personnes censées aider notre communauté … au lieu de cela, ils ont fait plus de dégâts que la saisie réelle”, a-t-elle écrit sur la page GoFundMe.

Elle a déclaré que les premiers intervenants avaient besoin d’une meilleure formation et qu’elle cherchait un avocat pour lutter contre les accusations.

Les groupes communautaires répondent

Une déclaration conjointe de plusieurs groupes communautaires publiée mercredi a condamné les actions de la police.

“La détresse médicale ne doit jamais être accueillie avec force et nous condamnons ces actes de violence flagrants contre un membre de notre communauté qui a nécessité des soins médicaux urgents”, indique le communiqué.

Il a été cosigné par le Hamilton Centre for Civic Inclusion, le Hamilton Anti-Racism Resource Centre, la Hamilton Community Legal Clinic et le Disability Justice Network of Ontario.

“Nous sommes consternés par la réponse du HPS et des ambulanciers paramédicaux à la situation… Nous considérons cet incident… en sachant que les personnes qui vivent à l’intersection de la noirceur et du handicap sont deux fois plus susceptibles de subir des violences policières et d’être considérées comme menaçantes lorsqu’elles sont besoin de soutien.”

Les organisations ont déclaré avoir plusieurs questions, notamment pourquoi une personne en détresse médicale a été inculpée.

Un défenseur de l’épilepsie dit qu’il faut plus de formation

Cynthia Milburn est directrice générale d’Epilepsy South Central Ontario, qui offre une formation sur les crises et défend les personnes qui en sont victimes. Milburn a déclaré que Canadian Tire, les ambulanciers paramédicaux et la police auraient dû mieux gérer la situation et auraient probablement besoin de plus de formation.

Les ambulanciers paramédicaux de Canadian Tire et de Hamilton n’ont pas répondu aux questions de CBC Hamilton.

Milburn a déclaré qu’appeler la police était la “pire” décision.

“Vous devez parler très calmement à une personne qui fait une crise – elle a besoin d’être rassurée, elle a besoin d’être calmée. Elle n’a pas besoin que quelqu’un vienne l’attaquer avec des armes. C’est tout simplement épouvantable.”

Elle a ajouté que les crises se présentent de diverses manières, peuvent durer un certain temps et provoquer différents comportements.

“Faire face à une crise de n’importe quel type … promenez-vous simplement avec eux et parlez-leur. Tout cela va être un comportement irrationnel … mais les crises cessent.”