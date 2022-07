Un homme de Hamilton n’a pas pu appeler le 911 pendant la panne de Rogers car sa sœur était mourante

Une famille de Hamilton est en deuil après avoir fait face à une situation de vie ou de mort la semaine dernière lors de la panne de Rogers qui a laissé le pays sous le choc, et un expert dit que c’est la preuve de la “fragilité” des réseaux canadiens.

Shane Eby a déclaré que son père et sa tante, Gregg et Linda Eby, qui sont frères et tous les deux dans la soixantaine, faisaient leurs courses hebdomadaires dans le centre-ville vendredi matin.

Shane a dit qu’il était un peu plus de 10 heures HE lorsque Gregg a remarqué que Linda ne se sentait pas bien et l’a fait asseoir dans un parking près d’une banque.

“Il pouvait voir qu’elle était en détresse et avait besoin d’aide, plus que ce que mon père pouvait lui offrir”, a déclaré Shane à CBC News.

Gregg a appelé un agent de sécurité de la banque qui a également réalisé que Linda avait des problèmes.

Selon Shane, les cinq à dix minutes suivantes ont été brutales pour son père.

Les premiers intervenants sont finalement arrivés

Sans service de téléphone portable, Gregg “se démenait”.

Shane a déclaré que son père et le garde de sécurité avaient tenté de signaler quelqu’un à proximité pour aider à appeler le 911, mais n’avaient trouvé personne.

“Mon père a commencé à courir dans la rue devant le parking pour essayer de localiser les gens”, a déclaré Shane.

“Il a dû continuer à la quitter pour essayer de trouver de l’aide”, a-t-il dit en pleurant.

Shane a déclaré que son père n’avait jamais trouvé personne avec un service de téléphonie cellulaire, mais finalement, les premiers intervenants sont arrivés.

Shane pense que l’agent de sécurité a peut-être pu obtenir de l’aide de quelqu’un à la banque ou via une ligne fixe.

REGARDER | Un groupe de consommateurs demande au chien de garde des télécommunications une enquête sur la panne de Rogers :

Un groupe de consommateurs demande au chien de garde des télécommunications une enquête sur la panne de Rogers John Lawford, directeur exécutif du Centre pour la défense de l’intérêt public, a demandé au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de mener une enquête sur la panne nationale de Rogers et d’établir de nouvelles règles pour tous les fournisseurs de télécommunications.

Alors que l’ambulance n’avait pas de défibrillateur, le premier camion de pompiers sur les lieux en avait un, selon Shane.

Shane a dit qu’ils ont réanimé Linda et l’ont emmenée à l’hôpital sans Gregg. Il a dit que son père ne pouvait pas utiliser son véhicule à l’époque parce que la police le considérait comme faisant partie d’une scène de crime potentielle.

Cela a laissé Gregg du mal à se rendre à l’hôpital, mais il a finalement trouvé un taxi. Une fois que Gregg est arrivé là-bas, a déclaré Shane, il a été “impliqué dans la décision de la retirer du système de survie”.

Quelques jours après la mort de Linda, la famille essaie toujours de faire face à sa perte.

“Elle était la matriarche de notre famille et leurs deux parents sont décédés, alors maintenant mon père est seul”, a déclaré Shane, ajoutant qu’elle avait deux enfants et qu’elle avait “toutes les histoires que la plupart des membres de la famille ne connaissent pas”.

Shane a déclaré qu’il n’avait jamais imaginé que les gens auraient un jour du mal à contacter les services d’urgence.

Il a ajouté que les médecins de l’hôpital avaient déclaré que l’anévrisme de Linda aurait probablement été mortel même si Gregg avait pu appeler le 911 immédiatement. Un anévrisme est un ballonnement anormal dans la paroi d’un vaisseau sanguin, et peut se rompre et provoquer une hémorragie interne.

“Cette panne n’a pas causé la mort de ma tante, mais … chaque minute compte quand quelque chose comme ça se produit, et quand ce n’est pas disponible, cela semble être quelque chose sur lequel on pourrait travailler”, a déclaré Shane.

REGARDER | Rogers réagit à une perturbation massive du réseau :

Le PDG de Rogers s’excuse pour une panne de service massive et blâme la mise à jour de maintenance Le PDG de Rogers, Tony Staffieri, s’est excusé pour une longue panne de réseau qui a affecté des clients à travers le pays et l’a imputée à une défaillance du système réseau à la suite d’une mise à jour de maintenance dans son réseau principal.

Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers, a déclaré que la panne avait été causée par une défaillance du système réseau à la suite d’une mise à jour de maintenance.

Lundi, le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a convoqué une réunion des PDG des télécommunications, dont Staffieri, pour discuter des moyens de prévenir des interruptions de service similaires, et les a appelés à élaborer un plan pour renforcer la résilience des réseaux cellulaires et Internet du Canada.

De plus, le Centre pour la défense de l’intérêt public a demandé officiellement au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de tenir une enquête sur la panne.

La panne n’était pas un “ blip ”, déclare un expert

Vass Bednar, directeur exécutif du programme de maîtrise en politique publique dans la société numérique de l’Université McMaster, a déclaré à CBC Radio Métro matin que cette panne ne doit pas être considérée comme un “blip”.

Vass Bednar, directeur exécutif du programme de maîtrise en politique publique dans la société numérique de l’Université McMaster, affirme que Rogers doit donner un briefing complet sur ce qui a causé la panne et ce que l’entreprise a appris. (Radio-Canada)

Bednar a déclaré que la panne a mis le Canada “sur la carte d’une manière humiliante et embarrassante en termes de fragilité de notre système et de son interconnexion, et c’est ce qui amène les gens à le repenser en quelque sorte”.

Le public a besoin et veut être impliqué dans les conversations autour des entreprises de télécommunications, a-t-elle déclaré.

“Ces services semblent désormais être des services essentiels et des infrastructures publiques vitales, mais ils sont contrôlés par des sociétés privées.

“Ce n’est pas seulement que nous pourrions bénéficier d’une concurrence plus robuste dans l’espace … les gens sont frustrés et ont l’impression de payer des prix croissants pour quelque chose qui ne cesse de les laisser tomber.”

Bednar a déclaré que Rogers devait donner un briefing complet sur la cause de la panne et sur ce que la société a appris.

Shane a déclaré qu’il espère que partager son expérience pourra aider les autres et montrer aux entreprises de télécommunications ce qui est en jeu lorsque leurs services ne fonctionnent pas.

“Il ne s’agit pas seulement d’une transaction économique”, a-t-il déclaré. “Des scénarios de vie ou de mort se déroulent tous les jours.”

ÉCOUTEZ | Shane Eby raconte à Metro Morning l’expérience de son père :