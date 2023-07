Un homme de Hamilton attend 5 ans pour une audience au tribunal après une plainte en matière de droits de la personne contre la sécurité de McMaster

Lorsque Kevin Daley a déposé une plainte en matière de droits de la personne contre la sécurité de l’Université McMaster, il était prêt à se battre, mais il ne s’attendait pas à ce que cela dure cinq ans.

Malgré le dépôt de la plainte au sujet de ce qu’il croit être profilage racial en 2017Daley a déclaré qu’il n’avait toujours pas eu d’audience devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO).

Mis à part une réunion de médiation et de gestion de cas, « nous n’avons rien entendu », a-t-il déclaré.

Daley était un policier de Toronto au moment d’une série d’événements à la fin de 2017 et au début de 2018 qui ont vu la sécurité l’arrêter, l’interdire du campus et informer son employeur.

En 2018, il a déposé une plainte auprès de la Commission civile de la police de l’Ontario (CCOP) – qui a tranché en sa faveur en 2020 – et du TDPO.

Daley craint maintenant que les personnes sans connaissance de la loi et des systèmes juridiques aient du mal à trouver justice en raison des retards du HRTO.

« Les gens mettent leur vie entre parenthèses », a-t-il dit.

Tribunaux Ontario, qui gère le tribunal des droits de la personne avec d’autres, a fait face à des critiques des politiciens, des avocats et des groupes d’intérêt public en raison de son arriéré. L’ombudsman provincial a également reçu 1 110 plaintes contre Tribunaux Ontario entre 2021 et 2022, une augmentation par rapport à 935 l’année précédente, selon son dernier rapport annuel.

Le Tribunal reconnaît les arriérés

Janet Deline, porte-parole de Tribunaux Ontario, a déclaré à CBC Hamilton dans un communiqué envoyé par courriel que le TDPO « reconnaît » qu’il a géré une « charge de travail plus élevée qu’optimale ».

Il dit que la norme de service est de résoudre les cas dans un délai d’un an et demi ou de 18 mois, mais seulement 45 % des cas sont résolus dans ce délai, selon le tribunal. indicateurs clés de performance des cas entre avril 2022 et fin mars 2023.

Au cours de cette période, il y a eu 2 024 audiences, dont la plupart se sont déroulées en ligne.

Deline a énuméré plusieurs facteurs contribuant aux retards d’audience.

La sécurité de McMaster a arrêté Daley sur Stearn Road devant le David Braley Athletic Centre. La Commission civile de la police de l’Ontario a tranché en faveur de Daley et a proposé des recommandations à l’Université McMaster. (Bobby Hristova/CBC)

Elle a dit que certains cas attendent une décision d’un autre organisme juridictionnel, généralement la Commission du travail de l’Ontario, et que parfois le TDPO n’a jamais besoin d’intervenir en fonction de la décision de l’autre organisme.

Elle a également déclaré que les demandes de prolongation ou de report et d’ajournement des procédures jouaient également un rôle.

Comment le tribunal essaie de résoudre le problème

Deline a noté que le TDPO a recruté plus d’arbitres, dans le cadre des « grands progrès du tribunal pour moderniser ses opérations afin de relever ces défis et de réduire sa charge de travail globale ».

Elle a déclaré qu’il y avait eu de « bons progrès » entre avril 2022 et fin mars 2023, y compris une augmentation de 63% des « événements » organisés par le TDPO et une augmentation de 33% des médiations, dont les deux quarts ont été réglés.

Il y avait également plus de 750 événements programmés entre le 1er avril 2023 et le 31 mai 2024.

« Grâce à ces améliorations continues des processus, nous sommes convaincus que nous continuerons à réduire notre charge de travail active et à continuer de fournir un accès accessible et rapide à la justice », a-t-elle déclaré.

Elle n’a pas répondu aux questions sur l’attente la plus longue au dossier, le temps d’attente moyen pour les cas et le nombre de cas dans la file d’attente.

Tribunal Watch Ontario, un groupe d’intérêt public, a précédemment déclaré à CBC News une liste de suggestions pour remédier à l’arriéré, notamment:

Création d’un groupe d’arbitres spécialisés pour éliminer les arriérés.

Veiller à ce que toute personne nommée à un tribunal soit qualifiée.

Rétablissement des audiences en personne.

Créer un conseil de justice du tribunal décisionnel qui superviserait le système et les nominations pour dépolitiser le processus.

Rétablir les « comités consultatifs des parties prenantes » qui ont été dissous en 2018 et leur permettre de fournir une « contribution significative » au système.

Examiner le TDPO pour voir s’il respecte ses obligations légales.

Daley a déclaré qu’il n’y avait aucune excuse pour les retards et que cela ne changeait pas l’impact de la sécurité qui l’arrêtait, le harcelait et l’interdisait du campus.

Malgré l’OCPC décision en faveur de Daley et McMaster disant à CBC News que « des erreurs ont été commises », Daley veut toujours que justice soit rendue au HRTO – mais il perd la foi qu’il l’obtiendra un jour.

« Pour les gens qui ne savent pas ce qu’ils font … s’ils attendent justice d’un système qui semble être en panne, ils ne l’obtiendront pas », a déclaré Daley.

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.