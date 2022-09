Un homme de Gwalior vole des sous-vêtements féminins, plusieurs cas signalés

Les voleurs volent-ils des sous-vêtements ? Non, ce n’est pas une question imaginaire, quelque chose de similaire s’est passé à Gwalior. Et l’acte bizarre a laissé la police confuse. Un homme non identifié a été capturé sur CCTV en train de voler des sous-vêtements féminins dans une localité de Gwalior, dans le Madhya Pradesh. Au cours des derniers jours, des vols similaires ont eu lieu dans la société. Lorsque l’action a été captée par CCTV, l’un des habitants de la localité de Gauspura a porté plainte contre l’homme non identifié. Selon le plaignant, le voleur a réussi l’acte le 3 septembre. Il a volé des sous-vêtements avec Rs. 500 conservés dans la poche d’une kurta.

Les images des caméras de surveillance semblent fournir des preuves que l’homme s’est enfui avec des sous-vêtements, après quoi la police tente de rechercher le voleur. Un utilisateur de Twitter a partagé un extrait de la séquence de vidéosurveillance disant : « À Gwalior, les femmes sont troublées par cet étrange voleur qui entre dans la maison et vole le sous-vêtement, pas les bijoux. Incident filmé par CCTV.

MP : A Gwalior, les femmes sont troublées par cet étrange voleur qui entre dans la maison et vole le sous-vêtement, pas les bijoux. Incident filmé par CCTV. pic.twitter.com/adLyFFm200 – Prateek Gautam (@psgautam) 6 septembre 2022

Le clip montre un homme, vêtu d’un pantalon noir et d’une chemise jaune, entrant dans la maison. Quelques instants plus tard, lorsqu’il existe, nous pouvons clairement voir un vêtement dans sa main, qu’il plie et s’éloigne avec désinvolture.

L’homme, qui a été accusé d’avoir volé des sous-vêtements, n’a pas simplement fait irruption dans les maisons et s’est enfui avec les vêtements. Selon les médias, il aurait son propre modus operandi pour ce faire.

Au départ, les motifs n’étaient pas clairs, mais à la suite de la plainte déposée, il semble qu’il cible les vêtements d’intérieur car ils ont tendance à contenir de l’argent.

Ce n’est qu’après qu’un des plaignants a déclaré qu’il manquait 500 roupies dans l’une de leurs kurta que d’autres familles se sont manifestées pour signaler leurs objets manquants.

Que pensez-vous de ce sous-vêtement theif ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici