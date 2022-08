Un homme de Gurugram giflant des gardes après avoir été coincé dans un ascenseur suscite l’indignation

Un homme de Gurugram a commencé à frapper à plusieurs reprises un agent de sécurité et un opérateur d’ascenseur après avoir été brièvement coincé dans un ascenseur dans les appartements Close North du secteur 50 de la ville. « Je l’ai aidé à sortir de l’ascenseur en 3-4 minutes. Dès qu’il est sorti, il a commencé à me frapper », a déclaré l’ANI citant l’un des gardes, Ashok Kumar. Il aurait menacé de tuer Kumar ainsi que l’opérateur de l’ascenseur. Selon PTI, Nath a été arrêté.

L’homme a été identifié comme étant un Varun Nath. Il s’est retrouvé coincé dans l’ascenseur de l’appartement vers 7 heures du matin lundi et juste après en être sorti, il a commencé à gifler Kumar. Il a ensuite frappé également l’opérateur de l’ascenseur. Nath aurait été coincé à l’intérieur de l’ascenseur pendant environ 3 à 4 minutes.

ANI a rapporté que Kumar a en outre dit à Nath qu’il (Kumar) n’était pas en faute et que Nath avait tort. Plus tard, les gardes de sécurité se sont rassemblés et ont organisé une manifestation devant la porte de la société de logement. Une équipe de police dirigée par l’inspecteur Rajesh Kumar, officier du poste de police du secteur 50, s’est rendue sur les lieux et Kumar a déposé plainte.

Dès que les images de vidéosurveillance de l’incident ont fait surface, les plateformes de médias sociaux ont été en proie à l’indignation contre les actions de l’homme. Les gens ont largement fustigé l’homme pour son acte inhumain.

Ashok Kumar, l’agent de sécurité, a ajouté : “Je lui ai dit qu’il avait tort et que je n’étais pas fautif. Puis il a également giflé l’opérateur de l’ascenseur. Le nom du résident est Varun Nath.” pic.twitter.com/QR4qodCO6f — ANI (@ANI) 29 août 2022

Quand les propriétaires d’appartements souffrent de cette idée qu’ils ont colonisé les pauvres. Dénigrer un homme de l’ascenseur – qui l’a en fait sauvé. Les niveaux criminels de privilège. Après Noida, maintenant à Gurugram. pic.twitter.com/ADPJi7EOQj — Sanket Upadhyay (@sanket) 29 août 2022

C’est une scène d’une société à Gurugram, un homme est coincé dans l’ascenseur, des gardes accourent pour secourir et se font gifler et battre par l’homme qu’ils viennent d’aider. Partagez cette vidéo et rendez cet homme célèbre. La classe d’élite de ce pays pourrit rapidement. pic.twitter.com/QYDUT0RdZP — Roshan Rai 🇮🇳 (@RoshanKrRaii) 29 août 2022

Venez @ moi autant que vous le souhaitez mais nous, en tant que peuple, me dégoûtons. Il y a un autre incident d’un homme giflant et abusant d’un garde de sécurité à l’extérieur d’un ascenseur à Gurugram. Comprenons-nous même le concept de dignité du travail ? — Prerna (@prerna_b) 29 août 2022

L’incident survient quelques jours après l’arrestation d’une femme de Noida après que sa vidéo abusant et malmenant les agents de sécurité d’une société de logement soit devenue virale.

