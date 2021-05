Un homme de Gurugram bat six voisins pour avoir appelé le chien de compagnie «  Kutta  »

C’est la candidate de Bigg Boss 14, Shehnaaz Gill, qui a fait la punchline «Twada kutta Tommy, sada kutta kutta?‘, puis merci au compositeur de musique Yashraj Mukhate pour lui avoir donné des rythmes énergiques et l’avoir rendu viral. La phrase entière fait référence à ses sentiments envers un chien de compagnie. Quand on aime leur merde, ils souhaitent s’adresser à eux avec un nom aimant plutôt qu’un terme générique ou un «chien de rue». Cependant, un homme de Gurugram a apparemment pris le slogan viral un peu trop au sérieux après avoir gravement blessé un certain nombre de ses voisins pour ne pas avoir respecté son chien. Une vidéo virale montre un homme du parc Jyoti à Cybercity en train de battre six voisins pour avoir appelé son chien de compagnie «kutta» (Terme hindi pour chien) au lieu de l’adresser par son nom, «Tommy». L’horrible incident a été rapporté par L’Inde aujourd’hui. Une bagarre a éclaté entre le propriétaire et son voisin, Sudhir, après qu’il lui ait demandé d’enchaîner son chien «violent». Il a accusé le propriétaire d’avoir laissé son chien en liberté qui court après les enfants des environs pour les mordre. Sudhir l’a appelé un «kutta» et agité le propriétaire.

La vidéo capturée montre une violente bagarre entre les deux familles où le propriétaire est vu attaquer ses voisins avec des bâtons et des tiges. Au moins six membres de la famille auraient été gravement blessés.

Sudhir a déposé une plainte dans un poste de police de Gurugram et une enquête sur l’affaire a été lancée.

Ce n’est pas la première fois que des combats ont été signalés par Gurugram à propos de chiens. Plus tôt en mars, une famille résidentielle de trois personnes à Gurugram a été retenue en otage dans leur voiture après que des voisins se soient opposés à l’habitude de la famille de nourrir les chiens errants. L’incident s’est produit lundi soir dans le complexe de la société de logement Vatika 21 dans le secteur 83. Les résidents du complexe ont affirmé que la famille avait nourri des chiens errants à l’intérieur du complexe de la société. Ils ont également déclaré que les chiens constituaient un danger pour la sécurité et qu’ils avaient mordu plusieurs enfants dans le complexe.

