Un homme de Greenacres qui risque la prison à vie plaide pour la clémence et dit à la famille de la victime « Je suis désolé »

WEST PALM BEACH — Anthony Esquivel avait arrêté de tirer au moment où un voisin l’a heurté avec sa voiture, tuant le jeune de 20 ans sur le coup.

Brandon Cowins, l’homme au volant, a parlé à la famille d’Esquivel pour la première fois vendredi depuis son arrestation en 2021. Il s’est excusé d’avoir tué Esquivel et a demandé au juge d’épargner la sienne. La mère d’Esquivel l’a exhortée à imposer plutôt la peine maximale autorisée – la prison à vie.

« Je ne saurai jamais à quoi ressemblerait l’avenir de mon fils », a déclaré Amy Esquivel à Cowins. « J’ai l’impression que tu ne devrais pas en avoir. »

La juge de circuit Daliah Weiss a pesé leur témoignage au cours d’une audience de trois heures vendredi, s’arrêtant de temps en temps pour passer une boîte de mouchoirs aux participants qui pleuraient. Elle a ensuite condamné Cowins à 25 ans de prison.

Plus: Dans la pièce en forme de boîte du garage où le couple Jupiter a gardé leur enfant enfermé pendant des heures

Un accident de voiture a projeté un homme décédé à 40 pieds, selon les enquêteurs

Sa décision intervient cinq mois après que les jurés ont reconnu Cowins coupable de meurtre au deuxième degré. Ils ne croyaient pas que Cowins avait comploté pour tuer Esquivel, mais ne pensaient pas non plus qu’il était justifié de le tuer.

L’incident fait suite à une dispute entre Esquivel et le petit ami de sa mère devant leur maison de la région de Greenacres le 24 juillet 2021. Cowins travaillait sur sa voiture dans l’allée voisine lorsqu’Esquivel a tiré avec une arme à feu à quelques pas.

Des témoins ont déclaré qu’Esquivel avait caché l’arme dans son sac à dos et avait commencé à s’éloigner de la cour avant de se lancer dans un sprint, laissant sa famille et celle de Cowins secouées mais indemnes derrière lui. Cinquante-trois secondes plus tard, Cowins a reculé hors de son allée et s’est dirigé vers Esquivel. L’impact a projeté Esquivel à 40 pieds.

« En aucun cas il ne s’agit d’une légitime défense », a déclaré la procureure adjointe Francine Edwards. « Sous aucun. »

Elle a appelé cela représailles, punition, vengeance, vigilance. Les avocats de Cowins n’étaient pas d’accord.

La défenseure publique adjointe Stephanie Gagerie a déclaré aux jurés que Cowins avait pleuré alors qu’il se dirigeait vers son voisin en retraite, ne sachant pas si sa petite amie avait été abattue et paniqué à propos de ce qu’Esquivel prévoyait de faire ensuite.

« Il a toujours une arme à feu. D’autres personnes sont en danger », a déclaré Gagerie, pensa Cowins en appuyant sur la pédale d’accélérateur. « Que dois-je faire ? Comment puis-je arrêter ça ? »

Il aurait dû appeler la police, a déclaré la procureure adjointe Courtney Behar.

Les proches de Cowins plaident en faveur de la réhabilitation plutôt que de l’incarcération

Cowins a déclaré aux jurés qu’il était traumatisé par toute une vie de perte et qu’il cherchait désespérément à protéger ses proches et ses voisins de la ligne de mire d’Esquivel.

Weiss a entendu à nouveau le même témoignage vendredi de la part de Cowins et de ses associés, dont l’un était un propriétaire d’entreprise qui a attribué son succès à un juge qui lui a donné une seconde chance lorsqu’il était jeune.

« Aujourd’hui, vous avez la possibilité d’aider un enfant qui a besoin de réadaptation », a déclaré Christopher Wilson à Weiss. « Pas d’incarcération. »

Leurs paroles étaient convaincantes, a déclaré Weiss, mais ne constituent pas une raison pour s’écarter des lignes directrices en matière de peines minimales obligatoires. Elle a qualifié la mort d’Esquivel de « inutile et totalement évitable ».

« Cela va être avec vous à partir de maintenant », a-t-elle déclaré à Cowins.

Il acquiesca.

Hannah Phillips est journaliste couvrant la sécurité publique et la justice pénale au Palm Beach Post. Vous pouvez la joindre à [email protected].

Cet article a été initialement publié sur le Palm Beach Post : Un juge condamne un homme du sud de la Floride qui a tué un homme armé avec sa voiture