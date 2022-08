Un homme de Grayslake se fraye un chemin à bicyclette dans le Guinness World Records – Shaw Local

GRAYSLAKE – Trois mots ont permis à Blake Hunter de continuer alors qu’il tentait d’obtenir un titre Guinness World Records pour le plus grand nombre d’États visités à vélo en 24 heures.

“Allez, papa, allez!”

Hunter avait enregistré les mots chantés par ses fils alors qu’il s’entraînait tôt le matin sur un vélo stationnaire dans la maison familiale de Grayslake. Il les a rejoués pendant des moments solitaires le jour de sa balade.

En raison de cette motivation et du soutien qu’il a reçu de sa femme, Amelia, de sa famille et de ses amis, Hunter peut désormais se qualifier de détenteur du record du monde Guinness.

Le 16 juillet 2021, il a parcouru à vélo plus de 141 miles à travers six États – New York, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut et Rhode Island. Il a bouclé le record en près de 12 heures.

Il a fallu plus d’un an pour que le record soit officiellement certifié par Guinness à www.guinnessworldrecords.com.

“C’était vraiment bien d’avoir enfin cette réponse, ‘Vous êtes le détenteur actuel du record’, mais c’était plus sur l’ensemble du processus”, a déclaré Hunter.

En tout, ce fut une entreprise de 18 mois.

“Se fixer un objectif, s’entraîner, échouer, demander de l’aide, apprendre, grandir, attendre la confirmation et enfin réussir ensemble était le voyage global”, a-t-il déclaré.

“Mon parcours a aidé à montrer à mes enfants que même si vous pouvez faire beaucoup de choses par vous-même, il est également acceptable de demander de l’aide tout au long de votre parcours. Nos épreuves deviennent tellement plus faciles avec l’amour et le soutien de ceux qui nous entourent. Cette tentative m’a permis d’en apprendre beaucoup sur moi-même, mais aussi d’en apprendre beaucoup plus à mes fils sur la vie et les relations.

Enfant, fan du Livre Guinness des records du monde, il a recommencé à lire les livres pendant la pandémie. Il a entrepris non seulement de battre un record, mais aussi d’enseigner à ses trois jeunes garçons – Caleb, 7 ans, Daxton, 5 ans et Rhys, 4 ans.

Les deux garçons les plus âgés ont rejoint sa femme en tant qu’équipe de soutien, partant ensemble à 3 h 30 le 16 juillet 2021. Pendant que Blake faisait du vélo, la famille a chargé dans une camionnette de location décorée de panneaux et de messages de soutien de la famille et des amis pour fournir de la nourriture et de l’eau le long du parcours.

Des témoins aléatoires étaient nécessaires pour vérifier l’emplacement de Blake et enregistrer son kilométrage dans le cadre des exigences énoncées par Guinness, afin qu’Amelia conduise devant pour demander aux gens d’obliger et d’organiser à l’avance les arrêts.

“J’essaierais d’aller dans des endroits établis et bien connus comme la police et les pompiers, où je sais que les gens vont être là 24h/24 et 7j/7”, a déclaré Blake, qui portait une chemise portant la carte des États-Unis en Vélos. “Heureusement, il y avait toujours quelqu’un pour signer un affidavit disant que j’étais là.”

Guinness a également exigé que Blake enregistre tout le voyage, il a donc attaché une caméra GoPro sous les barres transversales de ses vélos. Il a également équipé le vélo de branchements de batterie et de câbles pour s’assurer que l’appareil photo et le GPS de son téléphone étaient alimentés en permanence.

“Je suis juste impressionné qu’il ait pu faire toutes ces choses physiquement, mentalement, techniquement et logistiquement en plus de travailler à plein temps et d’élever trois fils”, a déclaré le père de Blake, Bill Hunter, qui vit à Dayton, Ohio.

Le père et le fils faisaient du vélo ensemble lorsque la famille vivait en Chine pendant que Blake était au lycée.

«Je suis juste submergé par ce qu’il a pu faire. … Il y avait mille petits détails. Il les a tous chassés du parc », a déclaré Bill Hunter.

Planifier l’itinéraire des mois à l’avance – un défi en soi – Blake s’en est tenu aux routes de comté et de ville pour éviter les autoroutes.

La construction l’a dérouté à quelques reprises et il a fait au moins une erreur d’itinéraire. Il a accidentellement branché le mauvais itinéraire dans son GPS et s’est retrouvé sur une colline de 2 000 pieds dans le Massachusetts. Il avait initialement prévu d’en faire le tour.

“À mi-chemin, j’étais comme si je ne savais pas si je pouvais y arriver”, a-t-il déclaré.

Mais il a continué.

En cours de route, les rencontres planifiées avec la camionnette ont duré moins de cinq minutes.

“Je buvais quelque chose toutes les demi-heures environ, puis je mangeais toutes les heures après les deux premières heures”, a-t-il déclaré. “Je ne voulais pas heurter un mur, alors je devais rester hydraté et maintenir mon niveau d’énergie.”

Les garçons avaient chacun un travail. Caleb était le gars de la nourriture, tandis que Daxton fournissait les boissons.

Chaque fois que Blake traversait un État, Amelia demandait aux garçons de mettre un autocollant d’État sur la camionnette.

“Elle a fait un travail phénoménal pour me soutenir, mais aussi pour occuper les garçons”, a déclaré Blake.

Ils avaient vu leur père tout au long – des journées d’entraînement de 10 à 20 milles en toutes saisons à sa plus longue randonnée à ce jour.

“Il y a eu de bons et de mauvais jours d’entraînement et il s’agissait de persévérer dans tout cela”, a déclaré Blake, “et de leur apprendre à faire de même dans tout ce qu’ils font, que ce soit à l’école ou dans leurs loisirs. C’était une bonne leçon pour eux, je pense.

“Le disque était cool, et je suis content de l’avoir fait, mais il s’agissait davantage de l’ensemble du processus, au lieu d’une seule balade à vélo.”