Un homme de Goshen blessé dans un accident de l’Ind.15

1er novembre — Un semi-remorque et un camion sont entrés en collision à l’Ind. 15 et au CR 112 à 13 h 22 vendredi, blessant un homme de Goshen.

Selon un rapport du bureau du shérif du comté d’Elkhart, une Chevrolet Silverado 2013 conduite par Jimmy F. Bryant, 60 ans, Goshen, se dirigeait vers le nord sur l’Ind. 15. Alors qu’il contournait un virage, le camion est allé à gauche du centre et s’est écrasé directement dans le arrière d’un semi Freightliner 2022 qui se dirigeait vers le sud sur l’Ind. 15.

Bryant souffrait de douleurs à la tête, au cou et à la jambe gauche. Il a été transporté à l’hôpital général d’Elkhart pour y être soigné.

Le pilote de la semi-remorque, Luis Diaz Barajas, 58 ans, de Goshen, n’a pas été blessé.

ARRESTATIONS

—Un homme de 26 ans a été arrêté et emprisonné par les députés du comté d’Elkhart mercredi à 23 h 41 pour possession et marijuana et conduite d’un véhicule en état d’ébriété après avoir été arrêté par la police pour avoir utilisé et tenu son téléphone portable en conduisant. US 20 à l’est de US 33 à Goshen.

—Un homme de 34 ans a été arrêté et emprisonné par les députés du comté d’Elkhart jeudi à 21 h 15 pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété et possession de méthamphétamine et d’accessoires après avoir été arrêté à Prairie Street et Waterfall Drive à Elkhart pour enregistrement. violations.

ENQUÊTE SUR LE DÉCÈS

Les pompiers de Goshen et la police de Goshen ont été appelés au 200 Winchester Trails pour un enfant de 3 mois inconscient et ne respirait pas jeudi à 9 h 16. Les efforts de réanimation n’ont pas abouti et l’enfant a été déclaré décédé.

CRIME SEXUEL

—Le ministère des Services à l’enfance de l’Indiana a transmis jeudi un rapport faisant état d’un enfant ayant besoin de services au bureau du shérif du comté d’Elkhart.

— Un enfant ayant besoin de services a été signalé aux députés du comté d’Elkhart mercredi à 17 h 15.

Délit de fuite

—La police de Goshen a été appelée à Elkhart Road et Peddler’s Village Road jeudi à 10 h 26 pour un accident impliquant deux véhicules où l’un des conducteurs est parti sans échanger d’informations.

— Mackynzie Graber, 23 ans, de Goshen, a signalé jeudi à 15 h 24 à la police de Goshen un délit de fuite à Dollar Tree, 2357 Lincolnway East.

ACCIDENT CRIMINEL

—Un homme de 24 ans a signalé à la police de Goshen jeudi à 20 h 26 un acte de vandalisme à Ross Dress for Less/Burlington.

—La police de Goshen a été appelée au 7-Eleven, 1000 S. Main St., jeudi à 21h40, pour une femme qui aurait endommagé la porte d’entrée de la station-service.

—Une femme de 23 ans a signalé à la police de Goshen vendredi à 4 h 51 les dommages causés au véhicule de son mari dans le pâté de maisons 600 de South Eighth Street.

VOLS

—Aegis Dental Group, 3560 Elkhart Road, a signalé à la police de Goshen jeudi à 12 h 24 un vol et une fraude par chèque en date du 8 novembre 2022.

— Un homme de 47 ans a signalé jeudi à la police de Goshen à 13 h 24 qu’une personne qu’il connaissait avait décollé avec son véhicule dans le pâté de maisons 900 d’Eagle Drive.

—Un employé de Forest River a signalé aux députés du comté d’Elkhart mercredi à 12 h 50 le vol d’enjoliveurs de véhicules dans la cour de stockage au 55135 CR 1 à Elkhart.

— Un homme de 66 ans a signalé aux députés du comté d’Elkhart qu’entre 8 heures du matin le 4 décembre 2023 et 8 heures du matin le 17 octobre, quelqu’un a volé l’une des remorques à plateau du Pinnacle au 13928 CR 4 à Bristol.

—Un homme de 38 ans a signalé aux députés du comté d’Elkhart qu’entre 14 heures et 16 heures, quelqu’un avait volé sa plaque d’immatriculation temporaire sur son véhicule dans le pâté de maisons 1 600 de Toledo Road.

FRAUDE

Un employé de Legacy Fence and Decks, 65671 Ind. 15, Goshen, a signalé à la police de Goshen qu’entre 16 h 29 le 16 octobre et 15 heures le 17 octobre, quelqu’un avait commis une fraude.

RAPPORT DE L’OFFICIER

Une femme a signalé aux députés du comté d’Elkhart le 29 octobre qu’un petit vélo rouge pour enfant avait été abandonné devant sa maison.