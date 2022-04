Un homme de Ghaziabad essaie de sauter du balcon après que Tiff avec sa femme, des membres de sa famille l’ont tiré vers le haut

Un homme du district de Ghaziabad, dans l’Uttar Pradesh, aurait tenté de sauter du balcon de sa maison après une querelle avec sa femme. Il a été sauvé après que les membres de sa famille l’ont vu. Une vidéo de l’incident est devenue virale sur Internet. Le clip montre l’homme suspendu au balcon du premier étage d’un immeuble de deux étages. Quelques hommes, qui semblent être des membres de sa famille, sont vus lui tenant la main et essayant de le relever.

L’incident s’est produit à Ikram Nagar de la région de Loni à Ghaziabad. La femme de l’homme avait également informé la police après l’avoir vu pendu au balcon. Heureusement, les membres de la famille se sont rassemblés au premier étage et ont réussi à le faire monter. Partageant la vidéo sur Twitter, le fonctionnaire Gurmeet Singh a écrit qu’après une querelle avec sa femme, un homme avait tenté de se suicider en se pendant au balcon. Le tweet disait que, heureusement, les gens l’ont relevé et l’ont sauvé, a rapporté India Times. Cependant, le tweet a maintenant été supprimé, mais il a réussi à attirer l’attention sur Internet.

La vidéo a suscité des réactions mitigées sur la plateforme de médias sociaux. Alors que certains ont été choqués par le clip, d’autres ont proposé une histoire de sauvegarde. Jetez un oeil à la vidéo ici:

#ViralVideo | A man in Uttar Pradesh's Ghaziabad was rescued by his family and bystanders after he was found hanging from a balcony.

In the video, his family members and bystanders were seen holding his hand and trying to pull him up.#Viral #ghaziabad #uttarpradesh #rescue pic.twitter.com/OoCUN1CxJ1

— Northeast Live (@NELiveTV) April 17, 2022