Un homme de Géorgie a été arrêté après avoir commenté « Et moi » sur la publication Facebook du shérif local sur la liste des personnes les plus recherchées de la région. Le bureau du shérif du comté de Rockdale avait publié une liste des criminels les plus recherchés, indiquant que la liste serait mise à jour au fur et à mesure des criminels. sont appréhendés ou de nouveaux suspects émergent. Un certain Christopher Spaulding, dont le nom ne figurait pas sur la liste, a décidé de commenter “Que penses-tu de moi” sous le poste. Le bureau du shérif a répondu: “vous avez raison, vous avez deux mandats, nous sommes en route [sic].”

La police de Rockland a arrêté Spaulding, qui avait deux mandats de violation de probation, conformément à un déclaration de la police. “Nous vous remercions pour votre aide dans votre capture!”, a écrit le RCSO dans un autre message sur Facebook. pour vous si vous avez un mandat actif [sic]”, ajoute le communiqué.

Lors d’un incident similaire plus tôt cette année, un homme de Floride a appelé les flics pour s’assurer que la méthamphétamine en sa possession était bien de la méthamphétamine. Comme on pouvait s’y attendre, il a été arrêté pour possession de ladite drogue. L’homme craignait d’avoir été dupé en achetant des sels de bain déguisés en méthamphétamine. Maintenant, bien sûr, il a bien plus de raisons de s’inquiéter. Thomas Eugene Colucci a appelé le bureau du shérif du comté de Hernando, leur expliquant comment il avait acheté la méthamphétamine à un homme qu’il avait rencontré dans un bar local. Il leur a dit qu’il était un toxicomane expérimenté et qu’il savait donc ce qu’il aurait dû ressentir. Il a donné son adresse aux flics et leur a demandé de venir.

“Comme demandé, un adjoint a effectué un test sur le terrain sur un échantillon de la substance cristalline blanche de chacun des sacs. La substance des deux sachets a été testée positive pour la méthamphétamine “, a écrit le bureau du shérif dans un message sur Facebook. Colucci leur a remis la drogue dans deux sachets lorsqu’ils sont arrivés à sa résidence. Il a été jugé légitime et Colucci a été arrêté pour possession de drogue le long de avec deux chefs d’accusation d’attirail de drogue, avec une caution fixée à 7 000 $ (environ Rs 5,35,258).

