Un homme de Genève accusé d’avoir affrété des bateaux sans permis sur Chain O’ Lakes – Shaw Local

Un homme de Genève accusé d’exploiter un bateau charter sur les lacs Chain O ‘sans permis approprié devait comparaître devant le tribunal cette semaine sur plusieurs citations, ont annoncé les autorités le 13 juillet.

Clayton Star, 25 ans, a été découvert en train de transporter un groupe de personnes autour de la chaîne pendant deux heures le 23 juin pour un coût de 500 $, selon le bureau du shérif du comté de Lake.

Star ne possédait pas de permis de capitaine comme l’exige la réglementation fédérale, et il n’avait pas non plus l’équipement de sécurité nautique requis à bord de son navire, a déclaré la police du shérif.

Les députés ont découvert que Star sollicitait probablement des tarifs dans des entreprises situées à Chain O ‘Lakes, selon le bureau du shérif.

Star a été cité pour avoir exploité une embarcation à louer sans permis, exploité une embarcation sans équipement approprié, non-paiement des frais de licence, non-affichage d’une licence et d’autres infractions à la navigation, ont indiqué les autorités.

La police du shérif recommande à toute personne louant un bateau affrété de s’assurer que l’opérateur possède une licence d’opérateur de navires à passagers non inspectés, également appelée «licence six-pack» ou licence de capitaine de bateau affrété. La licence montre que l’opérateur a reçu la formation nécessaire pour exploiter en toute sécurité un bateau tout en transportant des passagers pour la location, a déclaré la police du shérif, et les clients potentiels doivent se méfier si l’opérateur refuse de montrer la documentation.

« Comme nous le savons tous, l’eau peut être un endroit très dangereux, c’est pourquoi il est très important que ceux qui sollicitent des affaires sur les voies navigables aient la formation, l’expérience et les licences requises », a déclaré le shérif du comté de Lake, John Idleburg. « Il est incroyablement imprudent de solliciter des tarifs de navigation sans les licences ou l’équipement de navigation appropriés. »

https://www.dailyherald.com/news/20230713/geneva-man-accused-of-operating-unlicensed-boat-charter-on-chain-o-lakes