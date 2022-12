Un homme de Fox River Grove accusé d’avoir tiré avec une arme à feu dans le quartier plaide coupable de possession d’une arme de poing sans FOID – Shaw Local

Un homme de 55 ans de Fox River Grove accusé d’avoir tiré trois fois avec une arme à feu alors qu’il était garé dans son allée a plaidé coupable jeudi de possession d’une arme de poing semi-automatique sans la pièce d’identité requise, selon les archives judiciaires.

Anthony Masoni, du bloc 400 de Concord Avenue, a ensuite été condamné à 18 mois de probation avec des conditions spéciales et à 176 jours de prison, qu’il n’aura pas à purger à moins qu’un juge n’en décide autrement, selon les archives du tribunal du comté de McHenry.

Masoni a négocié un plaidoyer de culpabilité pour possession d’une arme à feu sans carte FOID requise, un crime de classe 3, et en échange, des accusations supplémentaires de décharge imprudente d’une arme à feu, un crime de classe 4, deux chefs de possession d’une munition d’arme à feu sans une carte FOID, des délits de classe A et une conduite désordonnée, un délit de classe C, ont été rejetées, selon un acte d’accusation et une ordonnance du tribunal.

Un crime de classe 3 peut entraîner une peine de prison de cinq à puis ans.

Masoni a également été condamné à 50 heures de service public et doit payer environ 1 900 dollars d’amendes et de frais, selon des documents judiciaires.

Masoni a été accusé d’avoir déchargé une arme de poing semi-automatique Taurus de calibre .45 le 27 avril alors qu’il était assis dans une camionnette Ford blanche de 2017 garée dans son allée, selon la plainte pénale. Sa carte FOID avait été révoquée en avril 2015.

La plainte allègue en outre que Masoni se trouvait dans un quartier résidentiel et qu’il a mis en danger la sécurité corporelle de ses voisins lorsqu’il a tiré avec l’arme.

Il est également accusé d’avoir en sa possession des munitions – une cartouche Aguila Ammunition 9 mm et un chargeur de munitions de calibre .45 – sans carte FOID valide, selon l’acte d’accusation.

Une tentative pour joindre son avocat jeudi n’a pas abouti.