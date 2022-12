Un homme de Fox Lake inculpé après que la voiture de police de Spring Grove a percuté un véhicule volé – Shaw Local

Un homme de 35 ans de Fox Lake fait face à des accusations de crime après que la police a déclaré qu’il avait percuté un véhicule de patrouille de Spring Grove alors qu’il fuyait dans une camionnette volée.

Brandon M. Vice est recherché pour fuite et évasion aggravées, possession d’un véhicule volé et conduite alors que son permis a été révoqué, selon un communiqué de presse publié mercredi par le département de police de Spring Grove.

Les accusations ont été approuvées par le bureau du procureur du comté de McHenry, a déclaré le détective Eric Decker de Spring Grove dans un e-mail.

Les accusations surviennent après qu’un policier de Spring Grove a tenté d’arrêter une camionnette Ford F350 2005 volée vers 12h30 samedi sur State Park Road, a annoncé lundi la police de Spring Grove. Le conducteur ne s’est pas arrêté et a percuté un véhicule de patrouille de Spring Grove alors qu’il tentait de s’enfuir.

L’officier n’a pas été blessé et les dommages au véhicule de patrouille ont été “minimes car l’officier a été assez sage pour déplacer son véhicule” après l’impact, a déclaré Decker lundi.

Le conducteur a ensuite mené la police dans une poursuite qui s’est terminée à Waukegan où le véhicule volé est devenu inutilisable et le conducteur a pris la fuite à pied, selon le communiqué de lundi.

La police de Spring Grove cherche des informations sur l’endroit où se trouve Vice “car il a été rapporté qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé et qu’il est toujours en liberté”, indique le communiqué. Des conseils anonymes peuvent être fournis à springgrovepd.com/take-action/.

Un mandat d’arrêt a également été émis contre Vice dans deux affaires distinctes, selon les archives judiciaires. Vice a été accusé en juin d’entrave à la justice pour avoir prétendument refusé de fournir un échantillon d’ADN malgré une ordonnance du tribunal et inculpé en décembre 2021 de possession d’un véhicule volé et de vol de biens d’une valeur de plus de 500 $ en lien avec le vol d’un 2009 Moto Honda.