Un homme de Floride a déclaré aux policiers qu’il « donnait une leçon » lorsqu’il a tenté de jeter un alligator vivant qu’il avait volé sur un terrain de golf miniature sur le toit d’un bar-salon en bord de plage, ont déclaré les autorités.

L’homme de 32 ans a été arrêté jeudi matin lorsque des policiers de Daytona Beach Shores l’ont aperçu en train de lancer le gator sur le toit d’un bar-salon situé juste à côté de l’autoroute A1A, selon un rapport de police.

Les agents ont alors vu l’homme prendre l’alligator par la queue, le frapper contre l’auvent de l’immeuble, le jeter au sol et le piétiner à deux reprises, selon le rapport.

L’homme de Homestead, en Floride, a été placé en détention et accusé de possession et de blessure d’un alligator, de cambriolage à mains nues d’un logement occupé, de vol et de méfait criminel.

L’homme a déclaré aux agents qu’il avait volé le gator dans un enclos d’un terrain de golf miniature à proximité.

Un dossier judiciaire en ligne n’a montré aucun avocat pour l’homme, qui est resté en prison vendredi matin.

Les gens de Floride sont souvent dans les nouvelles pour des raisons bizarres. Récemment, un homme en colère en Floride a pointé une arme sur un employé du service au volant parce qu’il avait oublié le fromage à la crème avec son bagel, selon la police de Miami Gardens. L’employée était justement la fille du chef de la police.

La police a déclaré que l’homme s’était mis en colère contre un service au volant de Starbucks lorsqu’ils ont gâché sa commande plus tôt cette semaine. Il est retourné à la fenêtre, criant après l’employé. Elle lui a demandé s’il avait payé pour le fromage à la crème, après quoi il est devenu furieux et a sorti une arme à feu, selon un rapport d’arrestation. La chef Delma Noel-Pratt a déclaré à CBS4 que l’expérience avait traumatisé sa fille de 23 ans.

La fille du chef a déclaré à la police que l’homme n’avait pas pointé l’arme sur elle, mais qu’elle craignait qu’il ne la blesse si elle ne lui donnait pas le fromage à la crème.

Le mois dernier, un incident a été révélé au cours duquel Cristina Ryan, une habitante de Palm Coast, a déclaré de manière choquante qu’elle avait aperçu un bébé dinosaure dans son jardin. Elle a fait cette réclamation après avoir vérifié les images capturées par sa caméra de sécurité à domicile en avril.

Certaines des personnes qui ont regardé la vidéo suggèrent qu’il pourrait s’agir d’une grue du Canada qui a été aperçue dans la vidéo. Cristina a déclaré au câble d’information américain que certains lui avaient dit qu’il s’agissait peut-être d’un gros oiseau, mais pour elle, cela n’a « aucun sens » car quoi que ce soit, la mystérieuse créature semble avoir des pattes avant.

(Avec les entrées du point d’accès)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici