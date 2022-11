Un homme de Floride tire sur la console Playstation 4 après s’être disputé avec son beau-fils

Un homme d’Altamonte Springs a été arrêté en octobre après avoir fouetté au pistolet et tiré sur une console PlayStation 4 lors d’une dispute avec son beau-fils. Byron Haynes, 41 ans, est accusé de voies de fait graves avec une arme mortelle sans intention de tuer, d’avoir tiré avec une arme dans un quartier résidentiel et de négligence envers un enfant sans lésions corporelles graves. Cependant, les récits de l’homme et de son beau-fils relatant l’incident diffèrent, a rapporté Click Orlando.

La police a mentionné que le beau-fils, un mineur, a déclaré que Byron criait après sa sœur lorsqu’il a décidé d’intervenir. Alors que la dispute commençait à se dérouler, Byron se rendit dans sa chambre et récupéra son arme. L’homme de 41 ans a ensuite fouetté au pistolet la console Playstation 4 avant de lui tirer dessus. Le fouet au pistolet ou le buffle fait référence au fait de frapper quelque chose avec la crosse d’un pistolet, en l’utilisant comme une arme contondante. Le mineur a également mentionné que Byron avait pointé son arme sur lui et avait dit : « Ferme ta gueule et sors de la pièce. C’est alors que le garçon a appelé sa mère et lui a demandé de venir le chercher à leur domicile.

Cependant, Byron avait une version totalement différente de la situation. La police a déclaré que selon Byron, il avait accidentellement tiré avec le pistolet en battant la console PlayStation 4. Il a également affirmé qu’il n’avait jamais pointé l’arme sur le garçon.

En attendant, ce n’est pas le premier récit d’un homme de Floride utilisant des armes armées lors d’une dispute. Récemment, un jeune de 23 ans a été arrêté pour avoir tué quatre personnes, dont une fillette de quatre ans, et blessé une cinquième alors que d’autres enfants de la maison «se cachaient sous leurs couvertures». Shavell Jordan Jones a ouvert le feu sur sa petite amie et sa famille, vers 4 heures du matin vendredi après une dispute. Parmi les victimes figuraient la mère et la jeune nièce de sa petite amie. Une victime blessée a pu s’échapper et appeler les secours depuis la maison d’un voisin. Shavell a également retourné l’arme contre lui-même mais a survécu à la blessure qu’il s’était infligée à la tête, a rapporté Fox News.

