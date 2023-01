Un homme de Floride tient un crocodile entre ses jambes et le nourrit

Les gens sur les réseaux sociaux publient souvent des vidéos d’eux-mêmes avec leurs animaux de compagnie. Alors que la plupart du temps, les animaux de compagnie sont de jolies petites créatures telles que des chiots, des chatons, des lapins et des oiseaux, dans de nombreux cas, les animaux de compagnie peuvent être des animaux dangereux comme des crocodiles. Une vidéo montrant un homme nourrissant un crocodile avec un morceau de viande est devenue virale sur Internet.

Partagé par un utilisateur nommé BornAKang, le message Twitter disait “Uniquement en Floride”.

La vidéo montre un homme tenant un crocodile entre ses jambes à l’intérieur d’un lac et lui donnant à manger un morceau de viande. L’homme joue même avec le reptile en éloignant la viande chaque fois que l’animal bouge. Après l’avoir finalement nourri, l’homme caresse le crocodile en lui tapotant le visage et le laisse nager dans le lac.

Le clip de 15 secondes est devenu viral sur Twitter avec plus de 3,9 millions de vues et plus de 54,3 mille likes déjà. Les personnes dans la section des commentaires se sont également amusées à parler de la vidéo.

Un utilisateur a commenté: “L’homme de Floride doit être étudié.”

Les alligators ont une si mauvaise réputation, ce qui est injuste. Certains des animaux les plus gentils et les plus doux du monde.— Billy Wood (@Ole_miss_fan23) 20 janvier 2023

J’ai fait une excursion dans les marais près de NOLA une fois, vers la fin de la vidéo, l’opérateur du bateau attrape l’alligator sous la mâchoire, ma femme panique quand l’alligator s’en va 😂 il est plus courageux que moi pic.twitter.com/99BwVGc6kF– perpétuellement fatigué (@gregstayeating) 20 janvier 2023

Wow .. Je n’ai jamais vu de ma vie un alligator amical… ou est-ce un pot ??? (Je ne peux pas faire la différence, ne me jugez pas) lol— Louisa🍒Roberson🍒 (@Louisa_Rob0510) 20 janvier 2023

Un quatrième utilisateur a commenté: «Wow. Je n’ai jamais vu de ma vie un alligator amical… ou est-ce un pot ??? (Je ne peux pas faire la différence, ne me jugez pas). Mdr.”

Essaieriez-vous un jour de caresser un crocodile ?

