Un homme de Floride tente d’échapper à son arrestation en fuyant à vélo, attrapé par un bureau à pied

Chaque fois qu’Internet entend “Florida man”, ils savent qu’ils vont commettre des actions absurdes ou irrationnelles, grâce au terme popularisé par un mème Internet depuis 2013. Ce jeune homme a prouvé qu’il ne fait pas exception à la prise de décision horrible. Tomarius James Wagner, 24 ans, a tenté de fuir un officier à pied après avoir violé les conditions de probation. Il est maintenant derrière les barreaux et attend son procès pour possession de diverses drogues, armes dissimulées et distribution de drogue. Même si Tomarius a tenté d’échapper à l’officier à vélo, il a été pourchassé et arrêté.

Selon The Free Press, le shérif du comté de Brevard, Wayne Ivey, a déclaré : « Pour être honnête, je ne sais pas ce qui est pire, le fait que Wagner tentait de fuir à vélo ou le fait que Wagner se soit fait renverser à pied par Tyler. (le député) en tentant de fuir à bicyclette.

Un cliché montre le véhicule de fuite de Tomarius allongé sur le côté du trottoir. En parlant de cela, le shérif a ajouté: «Wagner a fait un vrai tour à la prison du comté de Brevard, où il a été détenu sans caution pour avoir résisté sans violence et une violation de probation sur place. Oh, et encore une chose pour montrer, nous sommes de bons sportifs. Nous n’avons pas saisi le véhicule de fuite de Wagner. Maintenant, c’est comme ça qu’on fait ici à Brevard.

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’Internet est abasourdi par le “Florida Man”. Lundi, un Florida Man a été arrêté dans les 10 minutes suivant un vol d’argent alors qu’il tentait de voler Chase Bank pour 120 $. Un autre a été retrouvé nageant à l’intérieur d’une maison après que l’ouragan Ian a provoqué des inondations dévastatrices. Pourtant, celui qui laisse les utilisateurs de Twitter secouer la tête est l’homme de Floride qui a mis un casque et a chargé un garçon de 9 ans qui a taclé son jeune fils lors d’un match de football.

Lorsque David Taylor, 41 ans, a vu son fils être maîtrisé lors d’un match de football, il a d’abord présenté l’argument aux entraîneurs. Cependant, insatisfait de la résolution, Taylor a pris les choses en main. Selon Times Now News, il a pris le casque de son fils, s’est mis en “position de football à genoux” devant l’enfant de 9 ans et a enfoncé la tête la première dans sa poitrine et l’a poussé sur plusieurs pieds. Taylor a été arrêté pour cruauté envers un enfant.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici