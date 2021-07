Un homme de Floride sauve une personne ayant fait une saisie à l’intérieur d’une voiture en marche, saluée comme un « héros »

Tous les héros ne portent pas de capes, cette déclaration est appropriée pour un homme de Floride nommé Tony Neil qui a sauvé la vie d’une personne avec ses actions rapides. Tony, qui est tondeuse de profession, se rendait au travail lorsqu’il a vu une personne faire une crise à l’intérieur d’une voiture. La voiture était toujours en mouvement et Tony a tout laissé pour l’arrêter. Cependant, il n’a pas réussi à l’arrêter et dans le processus, le véhicule a roulé sur son pied mais heureusement, il portait ses bottes en acier, donc aucun dommage sérieux ne lui a été causé.

Finalement, la voiture s’est arrêtée sur la pelouse d’un voisin, mais les vitres étaient relevées et les portes verrouillées. Le chauffeur avait l’air en très mauvais état et avait besoin d’une aide immédiate. Tony a essayé d’obtenir de l’aide alors qu’il criait et suppliait les autres voisins de l’aider, mais à sa grande consternation, il a eu froid aux yeux. Le propriétaire de la maison où la voiture s’était arrêtée a crié après Tony et lui a demandé de descendre de sa pelouse et d’emmener l’homme ailleurs pour «mourir».

Alors que la réponse des autres était déchirante, Tony n’a pas dissuadé sa mission de sauver la vie de la personne. Il s’est rendu compte qu’il connaissait la maison de la personne à l’intérieur de la voiture et a couru vers sa famille pour leur parler de l’incident. Bientôt, le 911 a été appelé et l’homme a été transporté à l’hôpital

Partageant les détails de l’incident, le bureau du shérif du comté de Palm Beach a publié une photo de Tony sur sa page Facebook.

L’acte aimable de Tony a été salué par les internautes qui l’ont qualifié de héros réel. Les gens s’en sont pris aux voisins qui ont refusé de se joindre à Tony pour aider l’homme et les ont qualifiés de honte pour l’humanité. « Cette personne qui a crié de le faire sortir de sa pelouse pour qu’il meure ailleurs devrait avoir absolument honte d’elle-même. Quelle déclaration égoïste à faire. Les gens me rendent malade. Dieu merci pour Tony », a écrit un internaute dans sa réaction.

Pendant ce temps, l’homme dont la vie a été sauvée par Tony lui a rendu visite avec sa femme et l’a remercié pour l’acte.

