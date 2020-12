Repérer des alligators dans la région de Cape Coral en Floride est assez courant. Et c’est peut-être pourquoi un homme a pris le risque de ramasser sa balle de golf dans la queue du reptile.

Une vidéo mise en ligne sur la plateforme de médias sociaux Facebook par Kyle Downes le 14 décembre montre comment un jeu de golf détendu peut se transformer en sport extrême lorsqu’il implique des alligators.

La vidéo de Kyle montre son frère essayant de récupérer la balle posée sur la queue du reptile. La caméra fait un panoramique sur son frère qui s’approche d’un alligator de neuf à dix pieds de long se reposant à côté de l’étang.

Alors que son frère se dirige doucement vers le reptile, Kyle l’avertit en disant: «Ça va te fouetter avec ce mec à queue.

Cependant, l’homme a continué à marcher vers l’alligator calme et a rapidement ramassé le ballon. Dès qu’il ramassa la balle posée sur la queue de l’alligator, la créature géante se tourna légèrement en sentant un mouvement et se précipita dans l’étang. Dans un mouvement similaire, le frère de Kyle s’en est également éloigné.

Selon NBC News 2, l’alligator est un résident bien connu du parcours de golf Coral Oaks à Cape Coral et porte le nom de Charlie.

L’Etat de Floride possède une population de près de 1,3 million d’alligators et se sont bien adaptés à la cohabitation de l’endroit avec leurs semblables humains. L’existence des alligators est essentielle à l’environnement de la Floride qui se compose de marais, de marécages et de zones humides.

le Commission de conservation du poisson et de la faune de Floride a également conçu un programme où les résidents sont informés des méthodes et des opérations dans lesquelles ils peuvent gérer un problème lié aux alligators. L’État dispose d’un numéro d’assistance téléphonique qui peut être contacté par ses résidents lorsqu’ils sont confrontés à une situation d’intrusion ou d’attaque d’alligator ou toute autre chose.

Selon FFWC, un alligator est considéré comme une menace pour les personnes, les animaux domestiques et les biens lorsqu’il mesure au moins quatre pieds de long ou plus. Si un alligator mesure moins de quatre pieds, il n’est pas considéré comme dangereux, cependant, les résidents sont mis en garde contre la manipulation de tout type d’alligator, car il est également dangereux et illégal.

La ligne d’assistance Nuisance Alligator écoute les problèmes des résidents et envoie un expert qualifié pour résoudre tout problème qui pourrait mettre en danger la propriété, les animaux de compagnie ou les personnes.