Un homme de Floride qui a fait semblant d’être médecin de retour en prison

WEST PALM BEACH, Floride –

Un escroc en série qui a acquis une infamie nationale à l’adolescence lorsqu’il s’est fait passer pour un médecin pour escroquer un patient retourne en prison après avoir plaidé coupable d’avoir volé plus de 10 000 dollars à son employeur.

Malachi Love-Robinson, 25 ans, a reçu une peine de plus de deux ans et quatre mois la semaine dernière après avoir plaidé coupable dans le comté de Palm Beach, en Floride, pour vol qualifié et stratagème organisé pour frauder.

Des documents judiciaires montrent qu’en 2020, Robinson travaillait comme vendeur pour une entreprise qui relie les expéditeurs aux entreprises de camionnage. Au lieu de demander aux clients d’effectuer des paiements à l’entreprise, Love-Robinson leur demandait d’envoyer l’argent sur des comptes qu’il contrôlait.

Love-Robinson a attiré l’attention nationale pour la première fois en 2016 à l’âge de 18 ans lorsqu’il a été arrêté après avoir ouvert le New Birth New Life Medical Center, s’identifiant comme “Dr Love”.

Il a volé 30 000 $ US à une patiente octogénaire lors de visites à domicile et 20 000 $ supplémentaires à un médecin. Il a été arrêté après avoir examiné et prescrit un traitement à un policier en civil qui se faisait passer pour un patient.

Plus tard cette année-là, alors qu’il était en liberté sous caution, Love-Robinson a été arrêté en Virginie après avoir tenté d’acheter une automobile Jaguar avec une carte de crédit volée.

Il a plaidé coupable dans les deux cas et a été libéré de prison en 2019.