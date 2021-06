Un homme de Floride promenant un chien près de l’effondrement d’un condo sauve un garçon des décombres

Nicholas Balboa promenait son chien vers minuit lorsqu’il a senti le sol trembler, a-t-il déclaré aux médias locaux. Le grondement a été suivi d’un fort crash et de débris dans le cadre d’un complexe de condos qui s’est effondré à Surfside, en Floride.

«Je pensais qu’une tempête se préparait, mais environ 30 secondes à une minute plus tard, un autre gros grondement. C’est à ce moment-là que j’ai pensé que quelque chose n’allait pas », a déclaré Balboa au réseau News Nation Now.

Balboa a déclaré que c’était « étrangement calme » alors que lui et une autre personne s’approchaient de piles de béton et de métal, a rapporté CNN. La police et les premiers intervenants n’étaient pas encore arrivés lorsque Balboa a entendu un cri.

Ce qui est fait : :Les efforts de sauvetage se poursuivent après l’effondrement partiel d’un condo de 12 étages près de Miami

Conséquences du crash du condo en Floride :« Tragédie sans précédent »: un immeuble en copropriété s’effondre partiellement près de Miami

Balboa a déclaré avoir vu des petits doigts sortir du béton cassé et avoir entendu la voix d’un garçon dire: « Est-ce que quelqu’un peut me voir? »

Balboa a déclaré qu’il avait escaladé les décombres pour atteindre le garçon, identifié plus tard comme étant Jonah Handler.

« Il disait juste : ‘S’il te plaît, ne me quitte pas, s’il te plaît, ne me quitte pas.’ Je lui ai dit : ‘Nous n’irons nulle part. Nous serons là », a déclaré Balboa.

Balboa a déclaré que le garçon dormait manifestement lorsque le bâtiment s’est effondré, car il a été retrouvé sous un matelas et un cadre de lit, a rapporté News Nation Now. Balboa a utilisé la lampe de poche du téléphone du garçon pour attirer l’attention des policiers, qui l’ont finalement mis en sécurité.

Balboa a déclaré que la mère du garçon n’avait pas été retrouvée immédiatement. Des proches ont annoncé vendredi le décès de Stacie Fang, la mère de Jonah, dans un communiqué.

« Il n’y a pas de mots pour décrire la perte tragique de notre bien-aimée Stacie », indique le communiqué.

Balboa a déclaré qu’il s’était précipité pour aider parce qu’il estimait que « quelque chose devait être fait ».

« Surtout en entendant sa voix, sachant qu’il était jeune. Je savais qu’il ne pouvait pas être plus âgé que peut-être un préadolescent », a-t-il déclaré à News Nation Now. « J’espère que si j’étais dans une position similaire, quelqu’un ne me quitterait pas, surtout si j’étais seul. »

Les personnes portées disparues :Ce que nous savons des personnes portées disparues dans l’effondrement d’un immeuble en copropriété à Miami

Tôt jeudi, l’immeuble en copropriété de 12 étages en bord de mer juste au nord de Miami s’est effondré, tuant au moins quatre personnes.

Vendredi, 159 personnes étaient toujours portées disparues. Parmi les disparus figuraient des Juifs orthodoxes de Russie, des Américains d’origine argentine et la sœur de la première dame du Paraguay.

Jeudi soir, une action en justice a été déposée au nom du propriétaire du terrain voisin et de diverses victimes réclamant plus de 5 millions de dollars de dommages et intérêts. La poursuite intentée contre la Champlain Towers South Condominium Association Inc. allègue que la copropriété n’a pas réparé les problèmes structurels et n’a pas réussi à empêcher l’effondrement.

Suivez Gabriela Miranda sur Twitter : @itsgabbymiranda