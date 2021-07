Un homme de Floride prétend être un feu d’artifice et crie des bruits au milieu de la nuit

Avant le week-end du 4 juillet, jour de l’indépendance des États-Unis, les habitants d’un canal de Cape Coral en Floride ont été réveillés par des « feux d’artifice », mais pas ce à quoi vous pensez. Dans la nuit du 25 juin, Sara Warnecke a pu entendre un homme criait très fort à 3 heures du matin. Quand elle est sortie, il n’y avait pas grand-chose à voir alors elle a crié en lui disant de se taire. À cela, l’homme a fait semblant d’être un feu d’artifice et a crié en disant que les feux d’artifice étaient vraiment ennuyeux et les gens devraient arrêter de le faire au milieu de la nuit. Il a été filmé sur une bande de sécurité en train de crier le bruit d’un feu d’artifice à travers le canal dans la 10e avenue au sud-est de la ville. Dans la vidéo, un homme peut être entendu crier : boom. » À cela, Warnceck crie : « Tais-toi ! Répondant à elle, il a crié à nouveau, en utilisant des jurons, « Bottle Rocket ! Ouais c’est ****** ennuyeux, n’est-ce pas ? Arrêtez ******* de le faire au milieu de la nuit. «

« Il semblait contrarié que les gens célèbrent tôt », a déclaré Warnecke. NBC2. Lorsqu’un journaliste de la chaîne d’information a fait du porte-à-porte dans le quartier pour demander aux gens s’ils étaient cet homme en colère, personne n’a admis et l’identité de l’homme reste un mystère.

Dans l’État américain de Floride, les feux d’artifice ne sont légaux que trois jours, le jour de l’An, le réveillon du Nouvel An et le jour de l’indépendance des États-Unis. Les Américains célèbrent le Jour de l’Indépendance en illuminant le ciel avec d’énormes feux d’artifice. Selon une estimation, les Américains dépensent environ 11 000 crores de roupies en feux d’artifice chaque année. En Inde, les gens dépensent environ 2 000 crores de roupies pour des feux d’artifice. Cependant, les feux d’artifice en Inde présentent une occasion entièrement différente de celle des États-Unis – la fête religieuse de Diwali. Cependant, le réveillon du Nouvel An voit également des feux d’artifice en Inde.

Non interdits dans la plupart des régions de l’Inde, les feux d’artifice sont courants même pour les petites occasions telles que les mariages et autres cérémonies. Cependant, les pétards sont interdits dans de nombreux États indiens, y compris Delhi, où la pollution post-Diwali atteint des niveaux catastrophiques avec un épais smog dans l’air entraînant une très faible visibilité même pendant la journée.

