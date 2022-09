Les médias sociaux nous apportent certaines des photographies et des vidéos animalières les plus étonnantes. Parfois, ces vidéos parlent de la façon dont les animaux se camouflent et constituent une menace pour nous alors que nous poursuivons nos activités autour de leur habitat. Une de ces vidéos montrant un crocodile pourchassant un homme qui est allé à la pêche est devenue virale sur Twitter.

Cet homme a échappé de peu à une rencontre avec un alligator en Floride 🐊 pic.twitter.com/uWtk5auaWO — NowThis (@nowthisnews) 13 septembre 2022

La vidéo a été publiée sur la plateforme de microblogging à partir du compte officiel de Now This News. Sous-titrée “Cet homme a échappé de peu à une rencontre avec un alligator en Floride”, la vidéo montrait l’homme en train de s’enfuir après qu’un alligator ait tenté de le pourchasser.

La légende et une partie de la vidéo de 3 minutes et 40 secondes montraient l’homme pêchant dans un lac. Tout à coup, il prononce les mots “Oh, Jésus-Christ” dans la peur. L’instant d’après, un alligator commence à poursuivre l’homme alors qu’il court pour sauver sa vie.

Après quelques secondes, le reptile s’arrête et traque l’homme. L’homme dit alors “Eh bien, ça met fin à ma pêche au tarpon.” Et il continue d’attendre que le reptile reparte. Alors que le reptile revient, l’homme commence à le suivre et à l’appeler “mon pote”.

L’incident s’est produit en Floride. La vidéo a été publiée le 13 septembre et a recueilli plus de 1,5 lakh vues et 190 likes. Les gens dans les commentaires ont mentionné que l’endroit où il pêchait était “Everglades”.

Ce n’est pas un sentier pédestre. Les alligators ont tracé cette piste et il est dans leur maison en train de sortir de la nourriture de leur garde-manger. Je trouverais un autre coin de pêche. — RM Müller (@RMMMiller) 13 septembre 2022

Un utilisateur a commenté: «Ce n’est pas un sentier pédestre. Les alligators ont tracé cette piste et il est dans leur maison en train de sortir de la nourriture de leur garde-manger. Je trouverais un autre coin de pêche.

Suis-je le seul à crier sur mon téléphone quand le gars se retourne et commence à suivre l’alligator ? Pourquoi ferais-tu ça? — 🌻Roe Roe Roe Votre Vote🇺🇦 🌻 (@mbeahall) 13 septembre 2022

Les gens l’ont même traité de fou pour avoir suivi l’alligator jusqu’au lac. Un utilisateur a écrit : « Suis-je le seul à crier sur mon téléphone quand le gars se retourne et commence à suivre l’alligator ? Pourquoi ferais-tu ça?”

Que pensez-vous de la conduite de l’homme dans une situation aussi dangereuse ? Est-ce justifié ?

