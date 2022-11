Un homme de Floride plonge dans l’océan après la chute de l’anneau de proposition, la vidéo quitte Internet en plusieurs parties

Les demandes en mariage comptent parmi les événements les plus mémorables de la vie d’une personne. Cependant, certaines demandes en mariage deviennent inoubliables pour des raisons tout à fait inattendues. Une vidéo d’une de ces propositions est maintenant devenue virale, chatouillant les os amusants des internautes. Dans le clip viral, un homme saute dans l’océan après avoir accidentellement laissé tomber la bague pendant la proposition. Dans une vidéo partagée par Scott Clyne sur Facebook, on peut le voir debout sur le bateau avec sa petite amie. Le couple a pris une pose romantique avec les bras tendus sur la magnifique toile de fond du coucher de soleil. M. Clyne s’est préparé à poser la question en sortant une boîte à bagues de la poche de son short, pensant que c’était le moment idéal. Cependant, il a perdu le contrôle de la boîte et celle-ci est tombée dans l’océan. Il a sauté à l’eau sans même attendre une seconde. Quelques instants plus tard, tenant la boîte à bagues dans ses mains, il sortit de l’autre côté, laissant son amant en grand écart.

“C’est 100% réel. 100% ma chance. 100% n’oublieront jamais…”, a-t-il écrit en légende.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Les utilisateurs des médias sociaux ont également été divisés, tandis que certains ont été soulagés qu’il ait trouvé la bague. L’un des utilisateurs a écrit: «Si elle avait dit non, vous auriez pu la jeter après. Content que ça ait marché et félicitations à vous deux ». Un autre utilisateur a écrit : « C’est tellement épique ! félicitations à vous deux tourtereaux ! Tellement heureux que vous ayez trouvé la bague ». Un troisième utilisateur a écrit : « Je ne peux pas m’en remettre. Cela doit devenir viral ».

Ce n’est pas la première fois qu’une vidéo de proposition devient virale sur Internet. Plus tôt, une vidéo d’un énorme ours empêchant un homme de poser la question à l’amour de sa vie dans un parc est devenue virale. Dans la vidéo, on voit l’animal passer devant le couple quelques secondes seulement après que l’homme se soit mis à genoux pour proposer à sa bien-aimée.

Le clip a enregistré près de 4 000 vues, suscitant des réactions variées de la part des utilisateurs des médias sociaux.

