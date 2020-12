Un propriétaire d’entreprise de Floride a payé les factures de services publics en souffrance de 114 familles de sa ville parce qu’il se souvient de ce que c’est que de passer un hiver sans chauffage ni électricité.

Michael Esmond, 74 ans, de Gulf Breeze, en Floride, a fait don de 7615,40 $ de son propre argent pour payer les factures de services publics en souffrance de 114 ménages locaux confrontés à la déconnexion, afin d’aider les familles qui pourraient être en difficulté à la suite du coronavirus et de la dévastation de septembre. Ouragan Sally.

C’est un acte de générosité qu’il a commencé pendant la saison des vacances 2019, lorsqu’il a payé 36 factures de services publics en souffrance, qui totalisaient 4600 $.

Michael Esmond, 74 ans, a fait don de plus de 7 600 $ pour payer les factures de services publics en souffrance de 114 ménages de sa communauté de Floride. C’est un acte qu’il a fait pour la première fois en 2019, aidant 36 ménages et dépensant 4600 $. Il est photographié ici en 2019, tenant une carte informant les gens que leurs factures ont été payées

Esmond, un vétéran du Vietnam qui possède Gulf Breeze Pools and Spas, a déclaré à CNN que la décision de payer les factures en souffrance « Cette année pour moi est probablement plus significative que l’année dernière avec la pandémie et toutes les personnes sans travail devant rester à la maison. ».

Il a ajouté que «l’ouragan Sally nous a très bien frappés et blessé beaucoup de gens. Nous avons encore beaucoup de toits bleus ici, où ils sont juste recouverts de bâches.

Esmond a déclaré qu’il était en mesure de tripler le nombre de ménages qu’il a pu aider cette année parce que plusieurs des factures en souffrance étaient inférieures à 100 $.

Il a déclaré qu’il était particulièrement « touché » par le fait que « les gens ne peuvent même pas se permettre de payer une facture de 100 dollars sur leurs services publics et que les choses vont si mal », a déclaré Esmond.

Esmond (photo de 2019) a déclaré qu’il avait déjà connu la coupure de ses services publics dans les années 1980, alors qu’il ne pouvait pas payer ses factures tout en élevant trois filles.

Esmond (photo) a déclaré qu’il avait pu faire le don parce que son entreprise avait eu une « bonne année » malgré la pandémie et qu’il voulait « partager » ce qu’il avait avec les personnes qui en avaient besoin.

C’est une situation qu’il a dit qu’il connaissait très bien, après avoir fait fermer ses propres services publics en 1983, pendant ce qu’il a décrit comme l’un des hivers les plus froids de la région, lorsque les températures étaient tombées à un chiffre.

« J’ai eu de la chance comme les gens le sont aujourd’hui, où j’ai eu du mal à payer les factures et à élever trois filles », a déclaré Esmond à propos de l’époque où la compagnie de gaz avait fermé le gaz et que sa famille n’avait pas de chauffage.

«Je peux comprendre que les gens souffrent et ne peuvent pas payer leurs factures», a-t-il déclaré, ajoutant que c’était «probablement l’un des plus grands facteurs de motivation pour moi, car j’y suis allé».

Esmond a ajouté qu’il avait décidé de faire le don pendant la saison des fêtes parce que « les gens ne peuvent pas se permettre de payer leurs factures et de mettre de la nourriture sur la table, alors j’espère que faire ma part et payer des factures pour ces gens prend un peu de stress. hors d’eux vers la période de Noël.

La superviseure de la facturation des services publics de la ville de Gulf Breeze, Joanne Oliver, a déclaré à CNN que les plus de 7600 $ donnés par Esmond servaient à couvrir les factures de personnes en souffrance depuis 60 jours.

Ce qui restait a ensuite servi à couvrir les factures des ménages en retard de plus de 30 jours ou qui avaient obtenu un report de paiement COVID-19 parce qu’ils avaient été directement touchés par le virus.

Oliver a déclaré que la ville accordait aux résidents une période de grâce plus longue que d’habitude – maintenant c’est plus de 60 jours en souffrance – avant que leurs conduites d’eau, de gaz et d’égout ne soient déconnectées pour non-paiement pendant l’épidémie.

Elle a dit que les 114 ménages que le don d’Esmond ont aidé recevraient bientôt des cartes de vœux par la poste, les informant que leurs factures avaient été payées.

Esmond a déclaré qu’il avait pu faire un don plus important cette année parce que son entreprise avait bien fait, mais a noté qu’il se sentait « presque honteux » de le dire, compte tenu du coût économique que la pandémie a fait aux autres.

«Nous avons eu une bonne année, et c’est pourquoi je veux partager ce que j’ai avec les personnes qui en ont besoin», a déclaré Esmond.

Oliver a déclaré que «même si notre pays et notre ville traversent actuellement probablement les années les plus difficiles de certaines de nos vies, il y a encore des gens qui sont généreux et gentils et qui veulent vraiment aider les autres.

Elle a ajouté: « Il est plus important que jamais d’avoir d’autres membres de la communauté qui souhaitent tendre la main et aider leurs voisins. »

Avant la générosité dont il a fait preuve en aidant à empêcher les gens d’avoir leur chauffage coupé pendant les vacances, Esmond était connu dans toute la communauté de 6000 personnes pour être le «Flag Guy».

Pendant la guerre du Golfe en 1991, Esmond – qui a servi dans l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam – a discrètement installé des drapeaux américains le long des trois milles de longueur du pont voisin de Pensacola Bay, ce qui lui a valu d’être appelé le « Phantom Patriot » par les nouvelles locales médias, selon le Pensacola News Journal.

À la suite des attentats terroristes du 11 septembre, Esmond a installé des drapeaux américains le long du même pont, remplaçant les drapeaux usés jusqu’en mai 2002, date à laquelle les restes des dernières victimes ont été retirés de Ground Zero.

Depuis lors, il est connu pour passer la matinée des Memorial Days à marcher le long du pont, en s’assurant que les drapeaux flottent à moitié, tout en remplaçant les drapeaux en lambeaux de ceux qu’il a sous la main.

En décembre 2019, avant la pandémie et après avoir payé les factures de services publics en souffrance pour la première fois, il avait ri avant de dire au Pensacola News Journal que « si je continuais à faire cela, personne ne paierait ses factures de services publics l’année prochaine ».

À l’époque, il a également déclaré que « Je ne suis ni Quint Studer ni Fred Levin » – faisant référence respectivement à un homme d’affaires et à un avocat de Pensacola connu pour leur philanthropie – « Je peux payer mes factures mais je ne suis certainement pas quelqu’un de riche. ‘

En remboursant les 4000 $ de factures de services publics en souffrance en 2019, il a déclaré: « J’espère pouvoir envoyer un message à d’autres hommes d’affaires ou personnes qui ont le même statut que moi, indiquant qu’il y a des gens qui peuvent être aidés. . Vous n’avez pas besoin d’être millionnaire pour aider les gens.