Un homme de Floride lié à Proud Boys écope de 5 ans pour avoir aspergé la police au poivre le 6 janvier – NBC Los Angeles

Un homme de Floride, selon les procureurs, est affilié au groupe extrémiste Proud Boys a été condamné vendredi à cinq ans de prison pour avoir attaqué des policiers avec du gaz poivré alors qu’ils tentaient de défendre le Capitole américain contre des partisans du président Donald Trump le 6 janvier 2021.

Barry Ramey, un mécanicien d’avion qui a été reconnu coupable d’agression et d’autres crimes par un tribunal fédéral à Washington, DC, a également tenté d’intimider un agent du FBI enquêtant sur lui avant son arrestation. Ramey a appelé l’agent de manière anonyme et a récité l’adresse du domicile de l’agent au téléphone, selon les procureurs.

Ramey est enfermé depuis son arrestation en avril 2022. Son avocat a écrit dans des documents judiciaires que Ramey « a compris la gravité de ses actions et est prêt pour un changement avec un soutien prêt à l’aider à traverser cela ».

Il n’y a pas eu de réponse immédiate vendredi à un e-mail envoyé à son avocat demandant un commentaire.

Les procureurs disent que Ramey a rejoint un grand groupe de Proud Boys le matin du 6 janvier avant de se diriger vers le Capitole, où les législateurs se réunissaient pour certifier la victoire électorale du président Joe Biden sur Trump. Alors qu’un autre émeutier chargeait une ligne de police, Ramey a levé le bras et a commencé à pulvériser, frappant deux officiers, selon les procureurs.

Le rapport final du comité de la Chambre du 6 janvier affirme que Donald Trump s’est engagé criminellement dans une «conspiration en plusieurs parties» pour annuler les résultats légaux de l’élection présidentielle de 2020 et n’a pas agi pour empêcher ses partisans d’attaquer le Capitole. Rapports de Brie Jackson de NBC.

Après que les officiers ont été pulvérisés, les émeutiers ont réussi à dépasser la ligne de police et à monter les escaliers vers le Capitole, selon les autorités.

« Comme un agresseur qui tient un oreiller sur la tête d’une victime pendant que celle-ci est agressée, le spray de Ramey était capable de rendre les agents tout aussi vulnérables aux attaques », ont écrit les procureurs dans des documents judiciaires.

L’avocat de Ramey a noté dans des documents judiciaires que son client n’était pas entré dans le Capitole, n’avait rien volé ou « restait provocant après le 6 janvier – comme beaucoup l’ont fait ». Son avocat a contesté la caractérisation par les procureurs de Ramey en tant que membre des Proud Boys le 6 janvier. le vote.

« Il y a une différence marquée entre ceux qui sont venus ce jour-là préparés à la violence, l’ont planifiée, l’ont défendue et ont enrôlé d’autres pour la mener à bien par rapport à ceux qui sont venus soutenir leur candidat, et ont été poussés par des forces plus néfastes et menés eux-mêmes de manière criminelle », a écrit l’avocate de la défense Farheena Siddiqui.

Un grand nombre de dirigeants, membres et associés des Proud Boys ont été accusés de crimes fédéraux lors de l’émeute. L’ancien président national des Proud Boys, Enrique Tarrio, et trois autres dirigeants ont été reconnus coupables en mai de complot séditieux pour ce que les autorités ont qualifié de complot visant à stopper le transfert de pouvoir de Trump à Biden.

Vendredi également, un autre homme de Floride – qui, selon les autorités, est venu à Washington avec une milice appelée Guardians of Freedom – a été condamné dans une affaire distincte à cinq mois derrière les barreaux pour son rôle dans l’émeute, selon des documents judiciaires.

Les autorités affirment que Jonathan Rockholt est venu au Capitole avec un gilet tactique et un casque, s’est joint à d’autres émeutiers pour pousser la police dans un tunnel et a volé le bouclier anti-émeute d’un officier. Rockholt a plaidé coupable de troubles civils et de vol de biens du gouvernement.

L’avocat de Rockholt n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires vendredi.

L’avocat de Rockholt a déclaré dans des documents judiciaires que pendant l’émeute, l’homme avait été « pris dans le moment d’encourager Trump » et « n’avait pas intentionnellement » contribué à la poussée des officiers, mais était lui-même poussé par la foule autour de lui .

« En ce qui concerne le bouclier, M. Rockholt n’offre aucune excuse pour ce manque de jugement », a écrit l’avocat Vincent Citro.

Plus de 1 000 personnes ont été inculpées dans cette attaque du Capitole. Plus de 600 d’entre eux ont plaidé coupable, tandis qu’une centaine d’autres ont été condamnés à l’issue de procès décidés par des juges ou des jurys. Plus de 550 accusés d’émeute ont été condamnés, dont plus de la moitié à des peines d’emprisonnement allant de six jours à 18 ans.