Un homme de Floride exécuté pour le meurtre en 1984 d’une baby-sitter adolescente, mère de 2 enfants tués à des mois d’intervalle

STARKE, Floride (AP) – Un homme de Floride a été exécuté jeudi pour avoir tué une baby-sitter de 14 ans et une mère de deux enfants de 38 ans lors d’attaques séparées à des mois d’intervalle en 1984 alors que des enfants dormaient dans les maisons qu’il visait.

Duane Owen a été déclaré mort à 18 h 14 après une injection létale à la prison d’État de Floride, selon le bureau du gouverneur Ron DeSantis. L’un des condamnés à mort les plus anciens de Floride, Owen avait 23 ans au moment des attentats et 62 ans lorsqu’il a été exécuté.

Owen a refusé de faire une déclaration finale. La procédure a commencé à 18 h 01, les bras d’Owen tremblant et sa respiration devenant plus lourde à mesure que le sédatif faisait effet. Le directeur s’est assuré qu’Owen était inconscient avant que des médicaments mortels ne soient administrés.

Owen a été condamné à mort pour le 24 mars 1984, viol et poignard mortel de Karen Slattery, 14 ans, et pour le viol et l’attaque mortelle au marteau deux mois plus tard contre Georgianna Worden, 38 ans. Les deux meurtres ont eu lieu dans le comté de Palm Beach.

Les autorités ont déclaré qu’Owen avait attaqué deux autres femmes du comté de Palm Beach qui avaient survécu. Les quatre attaques se sont produites juste avant et après le 23e anniversaire d’Owen. Sur plus de 290 personnes dans le couloir de la mort en Floride, Owen a été l’un des détenus les plus longs.

Outre ses condamnations à mort, il avait également reçu six condamnations à perpétuité.

Plusieurs membres des familles des victimes ont assisté à l’exécution. Personne dans la salle des témoins n’a parlé, mais après l’exécution, la sœur cadette de Slattery, Debbi Johnson, qui était assise au premier rang, a traité Owen de lâche.

« Il n’a pas ouvert les yeux », a déclaré Johnson. « Je le sais parce que je les ai regardés. »

Johnson, qui travaille comme adjointe dans les Florida Keys, avait 10 ans lorsque sa sœur est décédée.

« Avec cette pluie aujourd’hui, j’espérais vraiment voir un arc-en-ciel », a déclaré Johnson. « Parce que c’est ce que ma mère disait toujours, ‘Chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, c’est Karen qui nous sourit.’ Il n’y a pas d’arc-en-ciel, mais la pluie s’arrêtera et elle s’en sortira à sa manière.

Johnson a déclaré que la fermeture est un mythe, mais que la justice est réelle.

« L’État de Floride a déclaré qu’il était censé mourir par injection létale, et c’est exactement ce qui s’est passé aujourd’hui », a déclaré Johnson. « Il a purgé sa peine. La fin. »

Il s’agissait de la quatrième exécution en Floride cette année après une interruption dans laquelle il n’y en avait pas eu depuis 2019. Le gouverneur DeSantis, un républicain, a signé chacun des mandats de mort dans les mois avant d’annoncer qu’il se présentait à la présidence.

Slattery a été poignardée et violée à plusieurs reprises dans une maison de Delray Beach alors que deux enfants dont elle s’occupait dormaient. Les enfants n’ont pas été blessés lors de l’attaque.

Deux mois plus tard, en mai 1984, Worden dormait dans sa maison de Boca Raton quand Owen l’a frappée plusieurs fois avec un marteau et l’a violée, selon les archives judiciaires. L’un des enfants de Worden a retrouvé son corps le lendemain matin alors qu’il se préparait pour l’école, selon le dossier.

Delray Beach et Boca Raton se trouvent à environ 80 kilomètres au nord de Miami, dans le comté de Palm Beach.

Les avocats d’Owen avaient fait valoir qu’il ne devait pas être exécuté pour cause de folie. La Cour suprême de l’État a rejeté son dernier appel la semaine dernière et la Cour suprême des États-Unis l’a rejeté mercredi.

Les avocats d’Owen avaient également fait valoir qu’il était schizophrène et souffrait de délires.

Les procureurs avaient fait valoir que même si Owen avait des problèmes de santé mentale, rien ne l’empêcherait d’être exécuté car il savait que c’était une punition pour ses crimes. Les psychiatres de l’État ont témoigné que la schizophrénie d’Owen était un acte dont il avait discuté lors de son évaluation, mais qu’il ne montrait par ailleurs aucun signe de la maladie.

Et tandis que la défense avait soutenu qu’Owen souffrait de démence et de dysphorie de genre, les psychiatres de l’État ont déclaré qu’Owen avait une bonne mémoire, ne semblait pas se présenter comme une femme et que la dysphorie de genre ne rendait pas les gens plus agressifs ni ne provoquait des pensées délirantes. Ils ont dit à la place qu’Owen était sexuellement sadique, selon les archives judiciaires.

