Un membre présumé d’un réseau de trafiquants d’êtres humains fait face à des accusations d’enlèvement et de traite d’êtres humains dans le cadre d’une enquête sur la torture d’un migrant passé clandestinement de Cuba au Mexique avant son arrivée aux États-Unis.

José Miguel González a comparu vendredi devant un juge fédéral du district sud de la Floride, deux mois à peine après que le migrant cubain, dont le nom n’est pas mentionné dans le document judiciaire, ait révélé aux autorités fédérales les détails déchirants de son voyage imminent vers la mort. États-Unis qui a commencé en 2018.

Selon un affidavit obtenu par le Sun-Sentinel, l’homme cubain a déclaré au gouvernement fédéral en octobre qu’il avait payé 3000 dollars aux passeurs liés à González pour qu’ils soient emmenés sur un radeau avec 16 autres personnes de Cuba au Mexique. Il a ensuite été passé clandestinement à travers la frontière aux États-Unis.

Les perspectives d’atteindre le rêve américain sont devenues un cauchemar instantané pour les migrants lorsqu’ils sont arrivés au Mexique et ont été accueillis par des hommes emballeurs de machettes.

Dans le document du tribunal, l’homme cubain a déclaré que lui et les migrants avaient la tête couverte de cagoules et avaient été emmenés dans une maison sûre.

Les agents de l’ICE se rassemblent au cours de la première phase de l’opération Rise alors que l’agence ciblait les villes sanctuaires de Californie du 28 septembre au 3 octobre. ICE a procédé à l’arrestation de 128 immigrants sans papiers qui, dans le passé, avaient été libérés de la garde à vue locale ou étatique, mais avaient des détenus d’immigration qui a appelé à leur expulsion des États-Unis

Dans une tentative de chercher plus d’argent auprès du migrant cubain, González a tenté d’extorquer la famille de l’homme à Cuba pour 7 000 dollars, puis l’a transféré dans une autre cachette au Mexique où il a été battu avec une pagaie. Pour tenter de faire payer l’argent à sa famille, des photos de ses ecchymoses ont été fournies à ses proches dans l’île communiste.

Il a ensuite été libéré par González, mais on ne sait pas si sa famille a fourni des paiements supplémentaires pour garantir sa liberté.

Le migrant a également déclaré aux autorités fédérales que certains des autres migrants avaient été violés par González et ses co-conspirateurs afin d’extraire de l’argent supplémentaire des membres de la famille des victimes à Cuba.

La mère de González, selon le migrant cubain, a également joué un rôle dans les transactions de l’organisation de traite des êtres humains en percevant les paiements de rançon qui ont été transférés à Miami. Les agents des enquêtes sur la sécurité intérieure de l’Immigration et des douanes américaines ont confirmé que les paiements avaient été effectués via Western Union.

Un responsable de l’application de la loi au courant de l’enquête a confirmé lundi à DailyMail.com que le cas de González est lié aux arrestations en septembre de Reynaldo Márquez, 41 ans, et Jancer Ramos, 33 ans, qui ont été respectivement appréhendés au Texas et dans le Connecticut, et sont actuellement jugés. en Floride.

Márquez et Ramos auraient promis aux migrants de les emmener directement de Cuba aux États-Unis sur un bateau, mais ont changé leurs plans en les transportant à Mérida, au Mexique.

Alors que les victimes ont été retenues en otage dans une maison sûre et ont reçu l’ordre de fournir des instructions, «de fournir les coordonnées d’un membre de la famille qui pourrait payer une rançon de 10 000 dollars».

Dans le cas où les familles seraient payées, les migrants étaient ensuite transportés par bus jusqu’à la frontière entre le Mexique et les États-Unis et recevaient des instructions sur la manière de demander l’asile.

Selon la plainte fédérale, les ressortissants cubains ont été agressés «avec des couteaux et des armes à feu, et choqués avec des pistolets paralysants» si leurs familles ne payaient pas.

Des sources proches de l’enquête ont déclaré au Sun-Sentinel que González serait lié à l’organisation El Jabao, un syndicat criminel qui, en octobre 2012, a réussi le plus grand vol d’or de l’histoire de la Floride, volant 2,8 millions de dollars d’or bolivien.

Le groupe criminel, qui opère à Cuba, au Mexique et aux États-Unis, a fait emprisonner deux de ses dirigeants pour avoir introduit les joueurs de baseball cubains vedettes Yasier Puig et Raisel Iglesias aux États-Unis en échange d’argent.

González encourt une peine de prison maximale de 20 ans pour enlèvement et de 15 ans pour trafic d’êtres humains s’il est condamné.

Les documents de la Cour fédérale ne nomment pas sa mère. On ne sait pas si elle sera poursuivie pour son rôle.