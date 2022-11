Un homme de Floride entre par effraction dans sa maison pour boire, dormir et se baigner, la police déclare une “façon incorrecte de partir en vacances”

L’homme de Floride, âgé de 29 ans, est entré par effraction dans une maison juste pour passer du temps de qualité. Le bureau du shérif du comté d’Escambia s’est rendu sur Facebook pour partager un message révélant comment un homme du nom de Zachary Seth Murdock a pénétré dans la propriété, a pris un bain, dormi et s’est fait du café.

Selon les députés, “le suspect avait brisé la vitre de la porte du porche, pénétré dans la location de vacances inoccupée, utilisé la baignoire, dormi dans la chambre, s’était fait une bonne tasse de café dans un mug (qu’il avait laissé sur le porche arrière ), et a rempli la poubelle de la cuisine avec des ordures (y compris son talon de ticket de bus) ». Ils ont en outre ajouté: “Disons simplement qu’il n’était pas le genre de criminel à essayer de couvrir ses traces et qu’il a été identifié comme étant Zachary Seth Murdock.”

Plus tard dans la soirée, les députés ECSO ont répondu au bloc 1600 de Via De Luna Drive en référence à un cambriolage récent. Selon la victime, un homme vêtu d’une chemise, d’un pantalon et d’une casquette de couleur foncée s’est approché de sa porte coulissante en verre et a commencé à tirer sur la poignée. Zachary Murdock a été découvert à proximité peu de temps après. Il a été arrêté pour vol avec effraction et dégradation de biens. L’ECSO l’a également appelé “la mauvaise façon de passer ses vacances”.

Certains utilisateurs se sont moqués de l’incident, tandis que d’autres se sont montrés inquiets. L’un des utilisateurs a écrit: “Bienvenue dans les histoires de Florida Man”. Un utilisateur inquiet a demandé: “Qu’est-ce qu’il a volé?”

Plus tôt en Floride, un homme nommé Christopher Darlington dans le comté de Manatee a été accusé d’avoir volé une voiture, d’être entré par effraction dans une maison et d’avoir blessé le chien policier d’un shérif, K-9. Selon un communiqué de presse, des députés du bureau du shérif du comté de Manatee ont découvert une voiture volée dans un parking Walmart près de la State Road 64 East. Lorsque le conducteur a remarqué les députés, il aurait heurté le véhicule de patrouille MCSO avec celui volé avant de rouler sur un corral de chariots.

Les adjoints ont alors demandé de l’aide et l’unité aérienne du bureau du shérif a pu localiser le véhicule volé le long de la route américaine 301. L’unité aérienne a suivi la voiture alors qu’elle déviait de la route et heurtait une clôture. Darlington serait sorti de la voiture et serait entré par effraction dans une maison vide de la région. Les députés ont établi un périmètre autour de la maison et lui ont donné l’ordre de sortir, selon le MCSO, mais il a refusé.

K-9 Loki l’a découvert dans la chambre principale de la maison, avec deux couteaux de taille. Le MCSO a rapporté que Darlington avait ensuite été placé en garde à vue.

