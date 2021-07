Un homme de Floride écope de 8 mois de prison lors de la première condamnation pour crime de l’émeute du Capitole

Plus de 500 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux pour leur rôle dans l’invasion du Capitole le 6 janvier.

« Bien que vous n’étiez qu’un membre d’une foule plus importante, vous avez activement participé à un événement plus important qui menaçait le Capitole et la démocratie elle-même », a déclaré le juge du tribunal de district américain Randolph Moss de Washington, DC, au cours de la procédure judiciaire de deux heures.

Moss a qualifié les événements qui se sont déroulés au Capitole d' »extraordinaires » et d' »attaque contre la démocratie ».

Hodgkins a décrit ses actions le 6 janvier comme le résultat d’une « décision insensée » et a déclaré au tribunal qu’il était « pris dans une protestation émotionnelle ».

« Je peux dire sans l’ombre d’un doute que j’ai vraiment des remords et des regrets pour mes actions, non pas parce que je fais face à des conséquences, mais à cause des dommages causés par l’incident de ce jour-là et de la façon dont ce pays que j’aime a été blessé », a déclaré Hodgkins. Lundi.