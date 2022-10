Un homme de Floride demande à un enfant de 9 ans de rentrer chez lui en voiture, un témoin intercepte un véhicule

Nous rencontrons souvent des histoires de Floride qui semblent à la fois drôles et bizarres. “Florida Man” était une série de mèmes qui sont devenus viraux et ont été inspirés par des histoires vraies de Floride, aux États-Unis. Une autre histoire de ce genre a fait surface sur Internet. Celui-ci est un peu plus sérieux car il s’agit d’un enfant de 9 ans qui rentre chez lui en voiture.

Un message Facebook partagé par le bureau du shérif du comté d’Okaloosa le 11 octobre a expliqué l’incident qui s’est produit le dimanche 9 octobre. Alexander Berrios, 22 ans, a demandé à un enfant de 9 ans de le reconduire chez lui et “avait indiqué des directions le long voyage de sept milles », selon le post. Il a été accusé d’un chef de négligence envers un enfant sans lésions corporelles graves.

Sous-titré – “Un homme de Crestview qui a demandé à un enfant de le reconduire chez lui dimanche est maintenant accusé d’un chef de négligence envers un enfant sans lésions corporelles graves”, selon le message, un témoin a repéré une voiture entrant dans Oak Hill Road vers 8 heures du matin. un quartier. Le témoin a soupçonné que le conducteur avait les facultés affaiblies car la voiture ne se déplaçait pas dans un mouvement linéaire sur une route droite. L’homme a alors intercepté le véhicule près de l’intersection de l’autoroute 85 et est sorti de sa voiture pour aller vérifier l’autre conducteur.

MEILLEURE VIDÉO SHOWHA

À sa grande surprise, il y avait un enfant au volant, à qui le témoin a dit de passer sur le siège passager et a tiré la voiture dans le stationnement d’un dépanneur. L’enfant avait presque parcouru 3 miles avant que le témoin n’intercepte le véhicule. L’enfant de 9 ans a identifié Berrios à l’aide d’une photo et a décrit son apparence et son nom.

Selon WKRG News 5, Berrios était chez lui et a été interrogé par les députés. Il a d’abord nié connaître l’enfant ou la mère de l’enfant et a nié avoir quitté sa propre résidence la nuit précédente ou le lundi. Cependant, des images de vidéosurveillance ont montré Berrios se dirigeant vers sa résidence vers 7 h 42.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici