Un homme de Floride danse avec un alligator dans un étang, la vidéo devient virale

Les hommes de Floride ont l’habitude de faire la une des journaux pour les raisons les plus folles. Rien ne leur semble anormal. S’ajoutant à la longue liste d’hommes de Floride faisant quelque chose de totalement incroyable, cet homme le porte à un niveau dangereux. L’homme peut être vu tenant un alligator près de lui alors qu’ils dansent dans l’étang. Il est assez intrépide pour reposer sa tête sous son museau. Même l’alligator semble calme. Ou peut-être vient-il d’accepter son sort. Quoi qu’il en soit, le clip compte désormais plus de 15 millions de vues depuis sa publication sur Twitter. Découvrez le clip ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ne savent pas trop quoi penser de cette amitié inhabituelle. Alors que certains ont été impressionnés par la bravoure de l’homme, d’autres n’en étaient pas si sûrs. Ils ont été étonnés par le nombre de choses bizarres qui surviennent lorsque vous recherchez un homme de Floride. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Les Blancs n’ont peur que des Noirs et de l’assaisonnement. Convaincu.”

Les Blancs n’ont peur que des Noirs et de l’assaisonnement 🤦🏾‍♂️. Convaincu — #LLC🌍 (@NinoB___) 18 octobre 2022

Un autre utilisateur avait une demande plutôt inhabituelle. Mais cela correspond à la vidéo inhabituelle. “Quelqu’un peut-il mettre la danse de Luther Vandross avec mon père comme musique de fond?” le commentaire lu.

Quelqu’un peut-il mettre la « danse avec mon père » de Luther Vandross comme musique de fond ? – VI Peezy (@theVIPstation) 18 octobre 2022

Pendant ce temps, un troisième utilisateur a écrit une fiction entière en refaisant l’incident. L’utilisateur a commenté: «La dernière chanson se termine et ils se séparent. Au bout d’un moment, il se retourne et revient presque en courant, mais la honte est trop grande. Il dit à peine au revoir. “A plus tard, alligator.” Thomas ne se retourne pas, mais il marque une pause, regardant en arrière. ‘Au bout d’un moment, crocodile.’

La dernière chanson se termine et ils se séparent. Au bout d’un moment, il se retourne et revient presque en courant, mais la honte est trop grande. Il dit à peine au revoir. “A plus tard, alligator.” Thomas ne se retourne pas, mais il marque une pause, regardant en arrière. “Au bout d’un moment, crocodile.” – Brian McGee (@Bricobrosse) 18 octobre 2022

Les Floridiens ont commis certains des crimes les plus scandaleux. Lors d’un de ces incidents, un homme de 24 ans de Floride a été arrêté pour avoir jeté un alligator à travers la fenêtre d’un service au volant de Wendy’s. Il a été accusé d’agression avec une arme mortelle sans intention de tuer. Selon Fox News, Joshua James est arrivé dans sa camionnette jusqu’à la fenêtre vers 1h20 du matin. Dès qu’on lui a tendu son verre, il a jeté l’alligator à l’intérieur avant de partir. Le tribunal a ordonné à James de rester à l’écart de tous les restaurants de Wendy’s. Il ne peut pas posséder d’animaux en dehors du chien de sa mère et a été invité à subir un test de santé mentale. De plus, il ne devait posséder aucune arme. Plus tard, il a été libéré avec un bon de 6 000 $

