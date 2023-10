Un homme de Floride dans une vidéo d’arrestation virale souffre d’une « douleur atroce » après avoir été battu par la police, selon les avocats

L’homme noir de 24 ans qui a été montré sur les images de la caméra de la police après ce que son avocat a qualifié de violente rencontre avec les agents du shérif de Jacksonville, en Floride, après un contrôle routier vendredi, souffre de « douleurs atroces » dans un hôpital et souffre de graves blessures à la suite des coups.

« Je crois qu’il a une rupture du rein, des migraines et qu’il souffre », a déclaré l’avocat Marwan Porter à propos de Le’Keian Woods lors d’une conférence de presse mardi. « Il souffre vraiment, vraiment, vraiment mal. »

Broderick Taylor, un autre avocat de la famille, a déclaré que Woods était incapable de marcher ou de manger sans vomir. « Il ne voit toujours pas correctement. Son visage est encore complètement violet. Il voit que je suis là, qu’il y a un corps là-bas. Mais je ne pense pas qu’il sache à quoi je ressemble », a déclaré Taylor.

Woods a été hospitalisé depuis l’incident de vendredi, au cours duquel, selon ses avocats, des policiers l’ont poursuivi et battu après qu’il ait fui un contrôle routier. Les policiers affirment avoir vu Woods se livrer à une transaction de drogue et qu’il s’est enfui pendant qu’ils arrêtaient deux autres personnes lors du contrôle routier, a déclaré Mike Shell, chef des normes professionnelles du bureau du shérif de Jacksonville. La vidéo de la caméra corporelle montrait des détectives poursuivant Woods à travers une cour, un parking et une zone herbeuse avant d’utiliser un pistolet paralysant Taser sur lui.

Une image tirée d’une vidéo sur téléphone portable montre Le’Keian Woods entouré d’officiers alors qu’il est arrêté vendredi dans le nord-est de la Floride. Ruby Anderson via AP

La vidéo virale montrait Woods tombant face la première dans une rue pavée avec un bras sous lui. On voit des détectives le frapper au visage, lui saigner la mâchoire et lui donner un coup de genou à la tête tout en lui criant de mettre ses mains derrière son dos. Le le bureau du shérif a reconnu la vidéo controversée dans une déclaration sur son site Internet, alléguant que la vidéo créait « l’illusion d’un usage inapproprié de la force ».

Le shérif TK Waters a reconnu le recours à la force par les policiers, mais il a déclaré à une conférence de presse Lundi, « ce n’est pas parce que la force est vilaine qu’elle est illégale ou contraire à la politique ».

Porter n’était pas d’accord.

« Si cela est vrai, se faire battre par l’UFC pour avoir refusé de mettre la main derrière le dos est conforme aux politiques et procédures du JSO », a-t-il déclaré, faisant référence à l’Ultimate Fighting Championship. « C’est problématique, et nous sommes donc là pour demander des comptes à chacun. »

Woods a finalement été arrêté pour trafic armé de cocaïne, possession armée d’une substance contrôlée sans ordonnance, trafic armé d’amphétamine, falsification de preuves et résistance à un policier, selon un rapport d’arrestation.

Porter a remis en question plusieurs des accusations, notant que Woods ne devrait pas faire face à des accusations d’armes à feu parce que l’arme de poing récupérée n’était pas en possession de Woods mais a été trouvée dans la poche d’une autre personne arrêtée sur les lieux. Porter a ajouté que les coups constituaient un « usage illégal de la force ». Il a déclaré que les avocats de la famille souhaitaient porter plainte pour mauvaise conduite.

La famille de Woods n’a pas pris la parole lors de la conférence de presse, mais lorsque Porter leur a demandé s’ils voulaient que les policiers soient emprisonnés, ils ont répondu : « C’est vrai ! Tous! »

