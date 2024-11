Un homme de Floride brutalement battu par des policiers pour poursuivre en justice

Les avocats d’un homme de Floride brutalement battu par des policiers de Jacksonville dans une vidéo virale l’année dernière ont annoncé jeudi une poursuite fédérale contre les policiers impliqués dans l’incident.

Les images montraient Le’Keian Woods ensanglanté et meurtri alors que les policiers l’entouraient après un contrôle routier le 29 septembre 2023. Une photo d’identité montrait Woods avec deux yeux noirs et enflés et des lacérations sur le visage, susciter l’indignation du public.

Plus d’un an plus tard, Woods a brièvement parlé de l’incident aux côtés de ses avocats lors d’une conférence de presse devant le palais de justice américain Bryan Simpson à Jacksonville.

« J’ai été arrêté à un contrôle routier et j’ai couru. J’ai eu un peu peur; Je savais qu’ils allaient me tirer dessus. J’ai paniqué et j’ai couru », a déclaré Woods aux journalistes, ajoutant qu’il continue de souffrir « de nombreuses migraines, de nombreuses douleurs oculaires » à la suite des coups.

Une image provenant d’une vidéo d’un téléphone portable montre Le’Keian Woods entouré d’officiers alors qu’il est placé en garde à vue.

L’avocat de Woods, Harry Daniels, a annoncé le procès contre les détectives Beau Daigle, Trey McCullough et Hunter Sullivan et l’actuel ancien détective Josue Garriga, les accusant de recours excessif à la force. Selon le procès, les policiers ont violé le droit du quatrième amendement de Woods lorsqu’ils l’ont arrêté pour « une prétendue violation de la ceinture de sécurité » et ont brutalement battu Woods après sa fuite. Le procès indique que Woods reçoit toujours des soins médicaux et souffre d’une myriade de symptômes de santé mentale, selon la filiale NBC WTLV de Jacksonville.

« Vous aviez trois shérifs adjoints… qui pesaient plus de 200 livres pour battre Le’Keian, qui pesait peut-être 150 livres trempés. Il avait déjà été assigné, il était déjà désorienté », a déclaré Daniels, ajoutant qu’au moins un des policiers a donné un coup de genou à Woods à la tête « à plusieurs reprises ».

Les agents ont allégué avoir vu Woods se livrer à une transaction de drogue avant de l’arrêter pour un contrôle routier. Il a couru pendant qu’ils menottaient deux autres personnes au contrôle routier, selon la vidéo de la caméra corporelle et un rapport d’arrestation. À l’époque, le bureau du shérif avait également affirmé que la vidéo créait « l’illusion d’un usage inapproprié de la force ». Le shérif TK Waters a déclaré en octobre dernier que « ce n’est pas parce que la force est odieuse qu’elle est illégale ou contraire à la politique ».

Daniels, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires, a nié jeudi que Woods faisait partie d’un quelconque trafic de drogue.

La vidéo de la caméra corporelle montrait des détectives poursuivant Woods à travers une cour, un parking et une zone herbeuse avant d’utiliser un pistolet paralysant sur lui. Woods a été vu tombant le premier sur une rue pavée avec un bras sous lui. Ensuite, des détectives ont été vus le frapper au visage, lui ensanglanter la mâchoire et lui donner un coup de genou à la tête tout en lui criant de mettre ses mains derrière son dos.

Woods a été hospitalisé pendant des jours après l’incident avec, selon ses avocats, une rupture du rein et des blessures à la tête.

Woods a ensuite plaidé coupable de délit de résistance à la police sans violence, et toutes les autres accusations portées contre lui – trafic armé de cocaïne, possession armée d’une substance contrôlée, trafic armé d’amphétamine et falsification de preuves – ont été abandonnées, certaines dans le cadre d’un accord de plaidoyer. , selon au Florida Times-Union.

Le ministère américain de la Justice a réexaminé l’arrestation et a conclu en novembre dernier une lettre à Waters : « Sur la base des informations connues, cet incident ne donne pas lieu à une violation passible de poursuites des lois fédérales sur les droits civils. En conséquence, nous clôturons notre examen de cette affaire.

Le bureau du shérif de Jacksonville n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

« Ce qui s’est passé était un crime », a déclaré Daniels jeudi. « La gestion de Le’Keian Woods était-elle une justification d’une force meurtrière ? Je peux répondre à cette question : « non ».

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com