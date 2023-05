Un homme de Floride au centre d’une affaire mortelle de trafic d’êtres humains plaide non coupable au Minnesota

ST. PAUL, Minnesota (AP) – Un homme de Floride accusé de trafic d’êtres humains après que quatre migrants ont été retrouvés morts l’année dernière près de la frontière canadienne a plaidé non coupable aux accusations fédérales.

Les archives judiciaires montrent que Steve Shand, de Deltona, en Floride, a plaidé vendredi lors d’une audience pour sa mise en accusation tenue par vidéoconférence.

Les autorités fédérales ont arrêté Shand en janvier 2022 après avoir retrouvé les corps des quatre, morts de froid lors d’un blizzard, près d’Emerson, au Manitoba, qui borde le Minnesota et le Dakota du Nord. Selon une plainte pénale fédérale, les morts étaient une famille de quatre personnes, dont un bébé et un adolescent, et ont été identifiés par les immigrants survivants comme étant des ressortissants indiens.

Cinq autres ressortissants indiens ont également été retrouvés à pied dans le Minnesota et deux autres ont été retrouvés dans la camionnette de Shand, ont indiqué des responsables.

Shand est accusé d’avoir fait entrer illégalement deux personnes dans le pays et de les avoir transportées illégalement une fois aux États-Unis. Son procès a été fixé au 17 juillet, mais cela est susceptible de changer. Sa mise en accusation a été reportée 10 fois alors que les tribunaux traitaient un arriéré stimulé par les mesures pandémiques COVID-19 qui empêchaient le personnel judiciaire et le public de se rassembler dans les salles d’audience.

Shand n’a pas été inculpé dans la mort des migrants. Il a été libéré l’année dernière sans caution, mais a reçu l’ordre d’obéir à plusieurs conditions.

Selon la plainte pénale, l’un des cinq immigrants retrouvés en train de marcher a déclaré aux autorités que son groupe avait traversé la frontière américaine, s’attendant à être récupéré par quelqu’un de l’autre côté. Il a dit qu’ils avaient marché pendant près de 12 heures et qu’ils avaient été avec la famille retrouvée morte plus tard, mais qu’ils avaient été séparés d’eux pendant la nuit.

Ni l’avocat de Shand, le défenseur public fédéral Aaron Morrison, ni le procureur fédéral Laura Provinzino n’ont immédiatement renvoyé les messages téléphoniques laissés samedi pour demander des commentaires.

Les autorités fédérales ont déclaré que l’affaire serait liée à une opération de contrebande plus importante le long de la frontière canadienne.

The Associated Press