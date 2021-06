Un homme de Floride atterrit dans un avion privé après l’avoir sorti pour obtenir des tacos

Le penchant pour la nourriture préférée semble s’être avéré dangereux pour deux hommes de Floride qui ont pris un vol dans leur avion privé vers un célèbre stand de tacos. Mardi, José Ecarri, 21 ans, volait avec son ami pilote de Tamiami à Arcadia lorsque le moteur de leur petit avion est tombé en panne. Le duo a été contraint de faire un atterrissage forcé dans une zone reculée des Everglades de Floride, à proximité de l’autoroute. Les hommes ont réussi à sortir indemnes de l’avion alors qu’ils tentaient d’atteindre l’I-75 mais n’ont pas pu le faire.

« Nous étions à environ 2 000 pieds et nous avons eu une panne de moteur. Nous nous sommes regardés et nous nous sommes dit : « Nous sommes vivants ». Cela n’arrive pas très souvent », a déclaré Ecarri, l’un des survivants de Local 10 nouvelles. Il a ajouté que les gens ne survivent généralement pas à ce genre d’accident. « Je pensais à mon grand-père. Il est là-haut et il me sauvera. Il m’a sauvé aujourd’hui », a commenté Ecarri.

Dans les images partagées par Ciel 10, les hommes ont été vus marchant autour de l’avion au sol lorsqu’ils ont été secourus par un hélicoptère des pompiers de Miami-Dade. L’hélicoptère de sauvetage les a récupérés à l’aide d’un harnais à midi. Ecarri a été emmené à une caserne de pompiers voisine où il a été récupéré par sa mère, tandis que son ami a été ramené à Tamiami par les pompiers de Miami-Dade.

Il y a quelques mois, un accident d’avion similaire s’est produit lors d’une soirée de révélation de genre au Mexique. L’avion avec deux personnes survolant la plage du lagon Nichupté à Cancun émettait de la fumée rose lorsqu’il s’est écrasé directement dans l’eau. Les deux passagers sont morts. En 2019, un accident d’avion au Texas s’est produit lors d’une fête similaire de révélation du genre. Le pilote déversait environ 350 gallons d’eau rose lorsqu’il s’est égaré et s’est écrasé. Les deux passagers ont survécu avec des blessures mineures.

