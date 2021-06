Un homme de Floride arrêté et inculpé pour épuisement professionnel d’un camion à l’intersection de la fierté LGBT (VIDEO)

Un homme de Floride a été accusé d’avoir laissé des traces de pneus sur une intersection peinte aux couleurs de l’arc-en-ciel du mouvement de fierté LGBT. Des militants LGBT ont acclamé la police pour avoir jeté le livre sur le suspect.

Alexander Jerich, 20 ans, s’est rendu jeudi à la police de Delray Beach, en Floride. Jerich a été vu lundi en train de se diriger vers l’intersection dans une camionnette et de faire patiner ses pneus arrière pendant environ 15 secondes, laissant des traînées noires sur les rayures arc-en-ciel et envoyant des nuages ​​​​de fumée dans l’air.

REGARDER: Un homme a été arrêté après avoir été filmé en train de faire ce qui semblait être un « épuisement professionnel » intentionnel avec son véhicule au-dessus du passage pour piétons de la fierté LGBTQ à Delray Beach, causant des dommages importants à la peinture du paysage de rue. Lire la suite : https://t.co/yuBY86LOXRpic.twitter.com/PrmKmOJjKS – Nouvelles du WPEC CBS12 (@CBS12) 18 juin 2021

Jerich a été emmené à la prison du comté de Palm Beach. Les médias locaux ont rapporté qu’il a été accusé de méfait criminel de plus de 1 000 $, de conduite imprudente et de preuves de préjugés, ces derniers faisant passer les accusations portées contre lui de délit à crime.

Des militants LGBT locaux se sont entassés sur Jerich. Le Conseil des droits de l’homme du comté de Palm Beach a déclaré aux médias locaux qu’ils « a demandé que les accusations incluent la dégradation d’un mémorial – une loi récemment promulguée qui exigerait que ce crime soit traité comme un crime. S’il était reconnu coupable de cette infraction, l’auteur serait tenu de rembourser à la Ville de Delray Beach les frais de réparation des dommages en plus des peines sévères pour avoir commis un crime. »

Ironiquement, Jerich peut être inculpé en vertu de la « Loi sur la lutte contre les troubles publics » de Floride, ce qui en fait un crime au troisième degré si quelqu’un « volontairement et malicieusement défigure, blesse ou endommage de quelque manière que ce soit un monument commémoratif ou une propriété historique. » La loi a été signée par le gouverneur Ron DeSantis en avril et acclamée par les conservateurs qui se sont opposés à la destruction de statues et de monuments commémoratifs par les émeutiers de gauche lors des manifestations nationales « Black Lives Matter ».

Le fondateur du groupe de défense des droits de Palm Beach, Rand Hoch, a déclaré à WPTV que bien que la loi ait peut-être été adoptée pour protéger les monuments commémoratifs de guerre confédérés, l’intersection LGBT répond aux exigences de la loi en matière de protection.





Aussi sur rt.com

Les marques de dérapage sur un CROSSWALK arc-en-ciel sont désormais un crime haineux ? Soudain, je vois le mérite de financer la police







Dans certaines régions d’Amérique du Nord, les passages pour piétons et les intersections LGBT sont traités presque comme des symboles sacrés. Lorsqu’un automobiliste s’est arrêté un peu trop vite sur un passage pour piétons peint en arc-en-ciel à Vancouver, au Canada, l’été dernier, la police a traité l’incident comme un « geste de haine » et a lancé une chasse à l’homme pour le conducteur. On ne sait pas si le conducteur a intentionnellement laissé des traces de pneus derrière lui, mais dans tous les cas, les critiques ont ridiculisé la police et les personnes responsables de l’installation de peintures murales dans la rue. « Écoutez-moi là-dessus… peut-être ne mettez pas de symboles de fierté là où il sera exécuté des centaines de fois par jour, » un commentateur plaisanté à l’époque.

L’épuisement professionnel de Jerich semblait certainement être délibéré, mais il ne serait pas le premier citoyen mécontent à se mettre en colère contre une œuvre d’art de rue éveillée. Lorsque le maire de New York, Bill DeBlasio, a fait peindre un lettrage géant «Black Lives Matter» sur la Cinquième Avenue l’année dernière, des policiers ont dû être affectés pour protéger la peinture murale 24 heures sur 24, après que des vandales eurent renversé de la peinture à plusieurs reprises dessus. Alors que les agents se plaignaient d’avoir reçu l’ordre de « peinture pour baby-sitter » les fusillades et les homicides dans la ville ont atteint des sommets alarmants.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !